Андрей Келин назначен послом России в Великобритании

Новым послом России в Великобритании назначен Андрей Келин. Соответствующий указ подписал сегодня Владимир Путин.

Документ находится в открытом доступе на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - отмечается в указе.

До этого послом в Великобритании был Александр Яковенко. На этой должности экс-посол пробыл 8 лет.