Аргентина и ОАЭ хотят провести матч за шахматную корону

Аргентина и Объединенные Арабские Эмираты подали в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) заявки на организацию матча за мировую корону 2020 года.

Напомним, что в современном формате у мужчин противостояние за титул проводится раз в двухлетний цикл. В 2016-м норвежец Магнус Карлсен и наш Сергей Карякин померились силами в Нью-Йорке, в прошлом году скандинав отстоял свое звание в матче с американцем итальянского происхождения Фабиано Каруаной в Лондоне (Великобритания).

После завершения раскола в шахматном мире Россия дважды принимала такие матчи - в Москве (2012) и Сочи (2014).

Карлсен в 2020-м сыграет с победителем турнира претендентов, который состоится будущей весной в Екатеринбурге. Четверо из восьми участников уже известны - это все тот же Фабиано Каруана (США), Теймураз Раджабов (Азербайджан), представители Китая Дин Лижэнь и Ван Хао.