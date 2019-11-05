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Овен

Не исключены противоречия между домом и работой, желаниями и возможностями.

Телец

Старайтесь избегать эмоциональных конфликтов. Вы можете столкнуться с попытками вами манипулировать, навязать вам чужое мнение.

Близнецы

Будьте внимательны в вопросах, связанных с долговыми обязательствами, страховками.

Рак

Неделя подходит для решения финансовых проблем. Вам стоит проявлять личное участие.

Лев

Работа не обещает вам много радости, зато личная жизнь будет бить ключом.

Дева

Сколько бы вы ни спорили, вам все равно не удастся доказать свою правоту. Новые идеи лучше держать при себе.

Весы

На работе можно рассчитывать на материальное поощрение или на внимание к вам как к ценному сотруднику.

Скорпион

Можно позволить себе отдыхать и работать без напряжения. Не стоит надрываться в погоне за большими достижениями.

Стрелец

Автолюбителям не стоит носиться по оживленным трассам, а женщинам - ходить в одиночестве по темным переулкам.

Козерог

Вы можете узнать не самые приятные факты из жизни своих деловых партнеров. Возможно, кто-то пытался вас обмануть.

Водолей

Если вы будете строить новые схемы взаимодействия с людьми, которых не знаете, то потеряете контроль над ситуацией.

Рыбы

Чем лучше вы будете относиться к другим, тем охотнее они пойдут вам навстречу.

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