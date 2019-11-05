Аудиторская палата создана в Беларуси

Переходом на новую ступень развития и серьезным шагом для всего аудиторского сообщества страны считают в Министерстве финансов Беларуси создание национальной Аудиторской палаты. "Учредительное собрание с участием представителей аудиторских организаций и аудиторов - индивидуальных предпринимателей положило начало созданию первой саморегулируемой организации в стране", - констатировали в финансовом ведомстве РБ, сообщение которого 5 ноября цитирует БЕЛТА.

Экономические аналитики напоминают, что создание Аудиторской палаты было предусмотрено поправками в закон об аудиторской деятельности, которые нижняя палата парламента приняла еще в декабре прошлого года. Палата задумана, поясняют эксперты, как единый орган самоуправления аудиторских организаций и аудиторов - индивидуальных предпринимателей. Ее задачи - исключать случаи допуска на рынок недобросовестных аудиторов, заниматься контролем и внешней оценкой качества их работы.

В рамках учредительного собрания аудиторской палаты состоялись сегодня и выборы членов правления организации. Директор "Делойт" в Беларуси - ведущей международной аудиторско-консультационной организации - Ольга Степанеева возглавила дисциплинарное направление деятельности организации, сообщается в пресс-релизе компании. А всего было избрано семь членов правления и пять членов контрольно-ревизионной комиссии организации. Были определены и члены правления, представляющие интересы Аудиторской палаты в регистрирующем органе, а также принят устав организации.

Комментируя итоги выборов, Ольга Степанеева отметила сбалансированность избранного состава правления, включающего как индивидуальных предпринимателей и представителей белорусских аудиторских организаций, так и крупных международных аудиторских компаний.

Среди приоритетов деятельности в части дисциплинарной работы аудиторской палаты, Ольга Степанеева, избранная членом правления, ответственным за соответствующее направление, назвала необходимость разработки методов мониторинга деятельности членов палаты с целью приоритетного внедрения механизмов предупреждения нарушений и снижения тем самым количества применяемых мер воздействия.

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