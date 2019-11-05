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05.11.2019 18:57
Рубрика: Экономика

Отдельное предложение

Бюджет заплатит бизнесу за нарушение правил игры
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Практически любой инвестор на старте крупного проекта сможет заручиться гарантиями правительства о неизменности базовых условий: налогов (на срок от 6 до 20 лет), техрегулирования, землепользования и застройки, процедур в строительстве (до 3 лет), а также принятых решений о субсидиях.

Эти обязательства в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) правительство готово брать на себя в обмен на крупные инвестиции: от 250 млн рублей для проектов в сфере "человеческого капитала", от 1,5 млрд рублей в промышленности, АПК и IT и от 5 млрд в других сферах экономики. Для мегапроектов (от 10 млрд) предусмотрены дополнительные гарантии. При нарушении СЗПК федеральный или региональный бюджет (соглашения о гарантиях смогут заключать и региональные власти) должен будет возместить ущерб. Без привязки к объему проекта и заключению СЗПК правительство обещает инвесторам трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых изменений, ухудшающих условия инвестиционной деятельности.

В обмен на крупные инвестиции правительство возьмет на себя беспрецедентные гарантии бизнесу

Такие гарантии содержатся в пакете законов, которые правительство после долгих дискуссий внесло в Госдуму. По сути, это инвестиционный кодекс, призванный оградить "длинные" проекты от изменений правил игры, которые ухудшают их рентабельность.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Закон поможет запустить инвестпроекты на сумму не менее 30 триллионов рублей, говорил замминистра финансов Андрей Иванов. В материалах правительства указывается, что для достижения национальных целей инвестиции частного бизнеса до 2024 года должны превысить федеральное финансирование нацпроектов не менее чем в два-три раза и составить от 26 до 39 триллионов рублей. Этого нельзя добиться директивным порядком, объясняют беспрецедентные гарантии инвесторам авторы законопроекта.

"Его следует воспринимать как признание решающего вклада бизнеса в модернизацию экономики, - отмечает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. - Ресурсов государства для необходимого увеличения инвестиционной активности явно недостаточно". Но законопроект носит рамочный характер, и многое зависит от того, какие меры поддержки смогут быть наполнены реальным содержанием, особенно с учетом бюджетных ограничений в регионах. Кроме того, никакие действия по улучшению инвестклимата не могут заменить собой главного - роста спроса, который и является основным двигателем ускорения инвестиций. "Именно ожидание будущих доходов будет решающим фактором, который приведет к положительному инвестиционному решению, - считает он. - Пока этого нет, влияние закона о поощрении капиталовложений будет ограниченным".

Экономика Финансы Инвестиции
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