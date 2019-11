Бритни Спирс открывает магазин, оформленный по мотивам ее песен

Американская певица и актриса, экс-поп-принцесса Бритни Спирс в январе следующего года открывает в Лос-Анджелесе т.н. pop-up shop, заведение, интерьерно оформленное по мотивам ее наиболее известных видеоклипов.

Как все это выглядит - можно полюбоваться на специальном сайте. Называться очаг культуры будет The Zone.

На площади в три тысячи "квадратов" специально обученные люди Спирс разместили магазин и десять интерактивных залов, каждый - в своем духе. Во-первых, разумеется, школьный класс из первого мега-шлягера Бритни - Baby One More Time, плюс футуристическая комната из Oops…I Did it Again, салон самолета из Toxic и так далее.

Предполагается, что поклонники смогут там яростно фотографироваться и "совершить увлекательное путешествие по культовой карьере Бритни Спирс".

Что до магазина, то там будет доступен богатый выбор мерча бывшей принцессы из ее разного рода коллекций - Britney Army, The Zone, Pride, Work Bitch и Britney Bitch, простите.

Открыта предварительная продажа билетов.