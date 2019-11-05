Бывшая россиянка попала в список самых богатых женщин Финляндии

Уроженка России Мария Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии. Ее доход в 2018 году составил 36 миллионов евро.

Женщина переехала в город Турку 30 лет назад. Сейчас она является исполнительным директором компании, производящей антигены и антитела для диагностической промышленности.

Для сравнения ТАСС приводит данные о доходах членов финского правительства. Так, больше других в прошлом году заработал министр сельского и лесного хозяйства Яри Леппя - 145 тысяч евро. А нынешний премьер-министр страны Антти Ринне получил 95 тысяч евро.