ЦБ выпустил памятные монеты "Дед Мороз и лето"

Сегодня Центробанк выпустил памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов номиналом один, три и 25 рублей. Речь идет о серии "Российская (советская) мультипликация" - "Дед Мороз и лето" и монете "Ростехнадзор".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монета с Дедом Морозом номиналом три рубля - серебряная, номиналом 25 рублей - обычная и с цветным исполнением. У первой тираж - три тысячи экземпляров, у второй - 450 тысяч, у третьей - 50 тысяч штук.

Монета, посвященная Ростехнадзору, - серебряная, ее номинал - один рубль. Она приурочена к 300-летию подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллегии. Она выпущена тиражом в три тысячи экземпляров.

В ЦБ уточняют, что все выпущенные монеты - это средство платежа, поэтому ими можно расплачиваться без ограничений.