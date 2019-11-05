Чем грозит "бесплатная юридическая помощь"

Мошенники, использующие не один десяток способов отъема денег у клиентов, заполонили в последние годы рынок юридических услуг. Сотрудники юрфирм, зачастую не имеющие даже профильного образования, обещают посетителям решение любых проблем, а после внесения платы за услуги начинают всячески "увиливать" от реальных действий.

Юристы без диплома

Жительница Свердловской области рискнула стать поручителем по чужому кредиту. А когда банк потребовал возврата денег, обратилась за помощью в одну из местных юридических компаний. Юрфирма пообещала проанализировать ситуацию, написать ряд жалоб, составить заявление в суд и участвовать в судебных заседаниях. За это женщина заплатила 112 000 рублей. Не дождавшись от юристов обещанного звонка, клиентка сама связалась с компанией. Однако ей отвечали случайные люди, потом юристы вообще перестали снимать трубку, а их офис оказался закрыт… Клиентка, так и не решив вопрос с прежними долгами, лишь "заработала" новые.

"Проблема более чем актуальна! - говорит член Ассоциации юристов России адвокат Владислав Калинин. - Лжеюристов сейчас очень много. В офисе юридической компании может работать человек вовсе без юридического образования - социолог, менеджер… При этом стоимость услуг такой компании может быть весьма значительной - 50 000-100 000 рублей, я знаю людей, которые отдали такому ООО 10 000 долларов. Нередко клиенты вынуждены брать займы, продавать имущество, чтобы оплатить "юридические" услуги".

Веерная рассылка

Способы обмана клиентов у юридических компаний - в ассортименте. Одни, к примеру, не особенно вникая в суть проблемы, предлагают подготовить и разослать жалобы в госорганы. Каждое обращение - нередко не только с юридическими, но и с орфографическими ошибками - оценивается в 3000-5000 рублей. Полученные ответы обычно однотипны: "Данный вопрос не в нашей компетенции". В выборе адресатов юрфирмы не слишком разборчивы. "Был случай, когда письмо от имени клиентки, пытающейся взыскать алименты с экс-супруга, горе-юристы отправили в том числе в Росздравнадзор", - вспоминает Калинин.

Но когда клиенты, оплатившие юруслуги авансом, возмущаются такой работой, им показывают строчки договора: мы обещали только рассылку жалоб, что и сделали. А обещания помочь в судебном процессе в письменных документах не фигурируют - это сулили клиенту лишь на словах.

Или другой способ, придуманный юристами в Брянской области: клиентам на словах обещают 100-процентный возврат уплаченной суммы при проигрыше дела, ссылаясь на пункт договора. Позже, однако, оказывается, что в текущей редакции документа такого пункта нет. Дела проиграны, деньги не возвращены.

Повторный вход воспрещен

Другие компании действуют еще проще: клиент, подписав договор и заплатив деньги, выходит из офиса без всяких договоров или документов о внесении платы. Прорваться обратно в помещение он уже не сможет. И даже полиция обычно не помогает, ссылаясь на то, что это гражданский спор и нужно обращаться в суд.

А многие оказываются в такой же ситуации, как и поручительница по кредиту из Свердловской области: не дождавшись от юристов каких-либо действий, они наведываются в офис и видят там совершенно другую компанию.

Можно поискать дела с участием конкретных юристов в интернет-базе судебных актов. А хвалебным отзывам о юридических фирмах лучше не доверять

"Бывает, что лжеюристы только меняют вывеску и остаются работать в том же помещении, - отмечает Калинин. - Однако официально это другая организация, которой претензии не предъявишь".

Единственные юридические документы, которые подобные псевдоюристы составляют достаточно профессионально, - свои договоры с клиентами, которые позволяют им не возвращать плату за услуги или затянуть этот процесс. И даже если клиенту удалось добиться в суде возврата оплаты - взыскивать деньги может быть не с кого: юрфирма к этому времени уже пропала.

Что делать?

Отличить мошенников от добросовестных юристов непросто. Лжеюристы снимают дорогие офисы, угощают клиентов чаем и кофе, дают броскую рекламу с фразами "нас рекомендуют!". И не думайте, что речь идет лишь о дорогостоящих услугах: псевдоюристы не погнушаются взять и 5 тысяч рублей с обманутой продавцом пенсионерки.

"При первом визите в юридическую компанию лучше взять с собой кого-то из друзей или родственников, - советует Калинин. - Лжеюристы обычно торопят с заключением договора и оплатой, пытаются использовать методы нейролингвистического программирования. Повлиять этими способами на двоих людей сразу уже сложнее".

Можно изучить сайт юридической компании: давно ли он существует, обновляется ли, есть ли на нем учредительные документы, устав компании. Если заявлено, что в фирме можно получить помощь адвоката - проверьте, значится ли такой в реестре адвокатов на сайте местной адвокатской палаты.

Можно поискать дела с участием конкретного юриста в базе судебных актов - ГАС "Правосудие". А вот отзывам о компании в интернете можно не особенно доверять: хорошие размещает сама фирма, плохие - конкуренты.

Обратите внимание на раздел договора, где перечисляется, какие конкретно действия должны выполнить юристы. Обозначьте сроки оказания услуги, иначе ее оказание может затянуться на неопределенный срок. Не следует подписывать акт приема работ, если вы недовольны работой юристов, и тем более заранее при заключении договора (некоторые фирмы предлагают и такое).

Кодекс этики для юриста

О засилье юристов-мошенников говорят в управлениях Роспотребнадзора по Свердловской, Ульяновской, Тюменской, Кемеровской, Брянской и других областям. Только в столичное подразделение ведомства в 2018 году поступило 1147 подобных обращений. Зачастую лжеюристы заманивают клиентов обещанием бесплатной юридической помощи, а потом "раскручивают" их на весьма круглые суммы. И вместо решения своих проблем клиентам приходится начинать новые судебные процессы - уже против юристов-бездельников, к которым они обратились за помощью.

Вопрос о лжеюристах поднимался на заседании Консультативного совета по защите прав потребителей при Роспотребнадзоре, на правительственной комиссии по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. На одном из заседаний Минюст России высказал идею о создании Единого портала правового информирования и правового просвещения. Есть предложение организовать Совет государственных юридических бюро субъектов РФ. Идет речь о проработке на федеральном уровне вопроса об установлении квалификационных требований к уровню образования и стажу лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь.

- С 1 октября вступило в силу требование об обязательном наличии высшего юридического образования у судебных представителей, в том числе по гражданским делам, - отмечает Калинин. - Это хотя бы отсечет "юристов" без диплома от участия в судебных процессах. Но "консультации" они по-прежнему могут оказывать. Возможно, стоило бы ввести для юристов Кодекс юридической этики, подобный тому, какого обязаны придерживаться адвокаты. Адвокату за нарушение кодекса грозит дисциплинарное производство. Сотрудников же юридических компаний пока не сдерживает ничего.