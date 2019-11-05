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05.11.2019 17:12
Рубрика: Экономика

Фермер открывает фудмаркет

Число розничных рынков за три года возрастет в три раза
Текст: Евгений Гайва
Минпромторг хочет утроить количество розничных рынков за счет законодательных послаблений. Пакет поправок, в том числе в закон о регулировании нестационарной и развозной торговли, министерство планирует внести в правительство в ближайшее время. "Мы рассчитываем, что в течение трех лет после принятия законопроектов в России появятся дополнительно еще около двух тысяч рынков", - рассказали "РГ" в Минпромторге.
На фермерских рынках и ярмарках выходного дня потребители могут купить свежие и недорогие отечественные продукты. Фото: Сергей Михеев На фермерских рынках и ярмарках выходного дня потребители могут купить свежие и недорогие отечественные продукты. Фото: Сергей Михеев
На фермерских рынках и ярмарках выходного дня потребители могут купить свежие и недорогие отечественные продукты. Фото: Сергей Михеев

Сейчас в стране менее тысячи рынков, а 12 лет назад их было почти шесть тысяч. Причина в избыточных требованиях, которых нет в отношении других форматов торговли.

Тихая война против рынков как нецивилизованной формы торговли шла долгие годы. Сложная процедура получения разрешения на организацию рынков, строгие предписания к их содержанию, требование вести карточки продавца охладили пыл предпринимателей.

Затем рынки реабилитировали. В действующей стратегии развития торговли акцент сделан на развитии инфраструктуры "шаговой доступности". Это прежде всего малые форматы торговли - киоски, лотки, ярмарки, сельхозрынки. В проекте новой стратегии до 2025 года упор сделан на устранение административных барьеров в торговле. В этом русле и новые законопроекты Минпромторга.

Фото: Istock
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В том, что рынки будут развиваться, если просто не мешать бизнесу, уверен председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Но рынкам все же придется искать новый путь к сердцу покупателей. Фермерские товары, бывшие их прерогативой, сегодня востребованы, но сетевые магазины также уловили тренд на оригинальные, "ремесленные" продукты. Так что рынкам стоит искать новые форматы торговли. Например, совмещенные с фудкортами или гастромаркетами. В обеденном зале ставить лотки с овощами, фруктами и продуктами на продажу.

Нужно также обеспечить массовый поток покупателей, иначе не выжить. Крупные рынки продают фермерскую продукцию, но там и цены высокие, отмечает заведующая кафедрой маркетинга и торгового дела РАНХиГС Юлия Сяглова.

Свежие сезонные продукты от местных фермеров по доступным ценам должны были предложить массовому покупателю ярмарки выходного дня, но вышло иначе. "Фермеры в регионах говорят, что нужно хорошее интернет-покрытие, чтобы зарегистрироваться, оформить заявку. Не хватает времени и знаний, как это сделать", - рассказывает эксперт. В итоге места на ярмарках начали занимать посредники, которые просто перепродают товар с оптовых баз. Ходить на такие ярмарки покупатели не видят смысла: в торговых сетях можно купить то же самое дешевле, говорит Сяглова.

Реальная поддержка рынков зависит от муниципальных образований. Зачастую бизнесмены готовы открыть торговлю, но не могут найти участок и получить согласование. "Порой на получение одной подписи уходит три месяца", - говорит Борисов. Так что вопрос дальнейшего развития рынков нужно прежде всего решать на местном уровне, считает он.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Законопроекты и комментарии
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