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05.11.2019 20:54
Рубрика: Экономика

Игра на трубе

Что будет с транзитом российского газа через Украину
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Каждый месяц простоя газотранспортной системы (ГТС) Украины без заключения транзитного договора с Россией может вылиться для ее оператора в катастрофические убытки. Скорее всего, такой сценарий обернется и усиленным ростом тарифов на газ для украинской промышленности и населения. Однако, несмотря на это, в Киеве заявили, что готовы к прекращению транзита российского газа.
Тарифы на газ для украинских потребителей без транзитного договора будут расти еще сильнее. Фото: Сергей Михеев/ РГ Тарифы на газ для украинских потребителей без транзитного договора будут расти еще сильнее. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Тарифы на газ для украинских потребителей без транзитного договора будут расти еще сильнее. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Россия и Украина пока не могут договориться об условиях заканчивающегося 31 декабря контракта по транзиту газа европейским потребителям. Более того, накануне, через неделю после второго безрезультатного этапа переговоров, украинский "Нафтогаз" подал против "Газпрома" новый иск в Стокгольмский арбитраж.

О том, что Украина готова к прекращению транзита российского газа, заявил глава минэнерго страны Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV. По его словам, страна закачала в подземные хранилища рекордные объемы газа, которые позволят пройти зиму без транспортировки или поставок. Оржель добавил, что это не исключает приоритетность подписания с Россией транзитного договора.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Александр Новак назвал абсурдными новые иски "Нафтогаза" к "Газпрому"

При этом украинский "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома". Как пояснил в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, компания хочет пересмотреть тариф на транзит, а также планирует получить от "Газпрома" компенсацию в 11,8 миллиарда долларов за отказ пересмотреть тарифы в ответ на запрос "Нафтогаза" в марте 2018 года.

Стокгольмский арбитраж два года назад уже выносил два решения по транзитным спорам - одно из них было в пользу "Газпрома", другое - "Нафтогаза". При зачете встречных требований российская компания осталась должна 2,56 миллиарда долларов, сейчас "Газпром" оспаривает это решение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что выдвижение претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей с Украиной по газу.

Отсутствие подписанного транзитного договора в канун Нового года будет проблемой, но совершенно не обязательно должно привести к остановке транзитных поставок газа в Европу, считает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Международное законодательство предусматривает применение временных механизмов, в том числе установки временных тарифов, для продолжения транзита на период ведения переговоров по его условиям, отмечает эксперт.

Фото: iStock
Какое место займет газ в энергетике России и Европы

Каждый месяц простоя ГТС, созданной и развивавшейся для транспортировки газа из России в Восточную и Центральную Европу, будет формировать катастрофические для оператора этой сети убытки (до 90% дохода формируется за счет транзита российского газа), говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Убытки и отсутствие средств на обслуживание дорогой инфраструктуры будут негативно влиять на ее техническое состояние, не говоря о том, что покрыть их в отсутствие нового контракта будет затруднительно, подчеркивает он. Тарифы на газ для украинских потребителей всех категорий, от промышленных предприятий до населения, в этой связи тоже продолжат рост, говорит эксперт.

С учетом высокой зависимости Украины от финансовой и политической поддержки Евросоюза, торг, сопряженный теперь и новыми исками в адрес "Газпрома", может действительно продлиться и в начале 2020 года, но максимум до февраля-марта, поскольку при таком сценарии Еврокомиссия будет оказывать давление на Киев, считает Пахомов. В конечном счете компромисс будет найден, не сомневается аналитик. Но как конкретно будут выглядеть параметры разрешения спора, пока сказать невозможно, добавляет он.

Экономика Отрасли Нефть и газ Переговоры с Украиной по газу Отношения России и Украины
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