Данные клиентов "Альфа-банка" попали в интернет

Данные владельцев кредитных карт "Альфа-банка" и клиентов "АльфаСтрахования" продаются на специализированном форуме.

Объявление о продаже было выставлено 31 октября, в нем говорится о данных на 6,5 тыс. человек, пишет РБК. По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.

Среди продаваемой информации - фамилии, имена и отчества клиентов, номера их мобильных телефонов, паспортные данные с адресами регистрации, данные о суммах кредитного лимита или страховки, предмете страхования и дате заключения договоров.

В бесплатном пробнике содержалось 23 договора клиентов банка и страховой компании. Журналисты их обзвонили и узнали, что с одним из них уже связывались мошенники.

Тем временем, в "Альфа-банке" сообщили, что начали внутреннее расследование в связи с утечкой персональных данных клиентов, передает Прайм. Уточняется, что банку известно о нелегальном распространении информации о 15 клиентах, но опасности для денег на их счетах нет.