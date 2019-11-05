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05.11.2019 22:32
Рубрика: В мире

Эпическое проседание асфальта в центре Киева попало на видео

В центре украинской столицы сегодня произошла коммунальная авария, всколыхнувшая интернет. На пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу горячего водоснабжения диаметром 700 мм, и под асфальтом кипяток вымыл яму, в которую угодили две легковушки, сообщает strana.ua.

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Инцидент привел к ступору дорожного движения - транспорт в самый час пик было решено пустить в обход места коммунальной аварии.

Провалившиеся машины, по заявлениям властей города, будут извлечены в самое ближайшее время.

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