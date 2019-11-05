Фестиваль "Лiстапад" объявил победителей конкурса национальных киношкол

В Музее истории белорусского кино в рамках 26-го Минского международного фестиваля объявили победителей конкурса национальных киношкол, который длился три дня. В нем приняли участие кинематографические школы Беларуси, России, Германии, Польши, Израиля, стран Балтии.

Приз "За лучший фильм" получила картина "Планета Гелница" Паулы Рейселовой из Академии исполнительных искусств в Братиславе.

Диплом "За выдающееся взаимодействие камеры и монтажа" получил фильм "На связи" Александры Мачейчик (Польская национальная школа кино, телевидения и театра в Лодзи). Это фильм о том, как слепые взаимодействуют между собой на расстоянии. Они общаются по радиосвязи. Герои фильма после поездки в горы на лыжах поженились.

Диплом "Фильм с самым креативным решением рассказа истории" вручили "Террикон" Бронте Стал (мобильная киношкола "DocNomads").

Диплом "За самую достоверную режиссуру" получил фильм "Инженер Федорович". Его обладательницей стала россиянка Елена Мурганова из Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

Как сказал Костантин Воробей, председатель жюри конкурса национальных киношкол, на нем лежала большая ответственность, ведь они дают дорогу молодым.

Елена Мурганова: Моей бабушке было 96 лет, когда я начала ее снимать. Она мечтала стать балериной, а стала инженером. Я сделала этот фильм, потому что хотела понять, кто она на самом деле, а вместо этого немного разобралась в себе.

Почему вы начали ее снимать в таком откровенном виде?

Елена Мурганова: В нашей школе важны начало и конец. Бабушка вскоре умерла, но это был рассказ о состояние ее души.

Почему вы так назвали свой фильм?

Елена Мурганова: Потому что бабушка была инженером.