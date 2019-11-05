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05.11.2019 19:15
Рубрика: Экономика

Финляндия становится активным участником "Северного потока - 2"

Текст: Павел Арсеньев
После двух лет раздумий Дания согласовала строительство газопровода "Северный поток - 2" и разрешила его прокладку в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море. Это решение стало очень важным для главного российского энергетического проекта, который уже превратился в международный.

Первой страной, одобрившей строительство "Северного потока - 2" (СП-2), была Германия, следом выступила Финляндия. Все необходимые разрешения официальный Хельсинки выдал еще в 2018 году.

Финляндия проявила себя надежным партнером России. Прокладка газопровода в ее водах уже завершена, так же как и в водах России, Швеции и Германии. Остался лишь небольшой датский отрезок пути.

"Мы благодарны Финляндии за прагматичный подход к одному из крупных международных европейских проектов - "Северному потоку - 2". Могу проинформировать вас о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне, по прокладке этой трубопроводной системы", - сказал в августе 2019 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции, проведенной совместно с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Решение Дании позволит завершить работы на самом коротком морском отрезке протяженностью 147 км, после чего "СП-2" можно будет запускать в эксплуатацию.

Ожидается, что произойдет это в начале 2020 года.

"Северный поток - 2" - не какой-то энергетический "аркан" на шее у Европы, это выгодный для всех европейских стран коммерческий проект", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, этот проект способен внести важный вклад в энергобезопасность и диверсификацию поставок газа в Европу.

Заметно возрастает в нем роль Финляндии, что, возможно, повлияло на выбор Дании. Эксперты считают, что устранить последнее препятствие для "СП-2" помогла сделка, которую называют крупнейшей на европейском рынке энергетики.

Речь идет о приобретении финской корпорацией Fortum мажоритарного пакета акций немецкого концерна Uniper, которые широко представлены на российском рынке. Uniper принадлежат активы в России, Германии и странах Северной Европы, также эта компания софинансирует строительство "Северного потока - 2".

Ее доля может перейти под контроль Fortum.

Финская корпорация объявила о заключении соглашения с инвестиционными фондами Elliott и Knight Vinke о приобретении 20,5 процента акций Uniper стоимостью около 2,3 млрд евро.

Для закрытия сделки требуется согласование регулирующих органов России, и этот вопрос сейчас решается. Что касается Европейской комиссии, то еще в 2018 году она дала Fortum безусловное разрешение на осуществление слияния.

После закрытия сделки доля Fortum в капитале Uniper достигнет 70,5 процента. Инвестировать в немецкий концерн финская сторона планирует за счет собственных средств и привлеченных кредитных линий. Общий объем инвестиций составит около 6,2 миллиарда евро, что соответствует средней цене в 23,97 евро за акцию.

"Fortum ожидает незамедлительного увеличения представительства в Наблюдательном совете Uniper соразмерно своей доле в капитале", - сообщила финская корпорация.

В своей финансовой отчетности Fortum будет учитывать показатели Uniper как дочернего общества. Эта корпорация, по сути, заменит немецкий концерн в реализации "Северного потока - 2". Ранее Финляндия отметилась тем, что разрешила прокладку газопровода по своей территории. А после закрытия сделки она станет еще одним активным участником проекта, поскольку правительство этой страны контролирует свыше 50 процентов капитала Fortum.

В этой корпорации не раз заявляли, что она заинтересована в расширении своего присутствия на российском рынке и развитии газовых проектов, включая "СП-2". У нее достаточно денег, чтобы поддерживать инфраструктуру и делать инвестиции.

Президент и главный исполнительный директор Fortum Пекка Лундмарк, говоря о стратегической цели, заявил, что сотрудничество с Uniper поможет занять лидерские позиции в период энергетического перехода, курс на который взят в Европе.

"В предстоящие десятилетия процесс энергетического перехода потребует значительных инвестиций не только в возобновляемые источники энергии, но и в газовую генерацию, технологии аккумулирования энергии и прочие решения, развивающие гибкость энергосистем, что необходимо для обеспечения надежности поставок и декарбонизации отраслей промышленности, транспорта, теплоснабжения и охлаждения, - считает Пекка Лундмарк. - Мы видим, что компетенции двух компаний идеально дополняют друг друга. Учитывая совокупный объем EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации - прим. "РГ"), который составляет приблизительно 3 миллиарда евро, Fortum и Uniper при условии согласованной работы будут находиться в выгодном положении для использования возможностей роста, которые открывают изменения в отрасли".

Выступая в октябре 2019 года на пленарной сессии Российской энергетической недели, господин Лундмарк отметил, что в ближайшие годы в связи с энергетическим переходом возрастет роль газа, собственные объемы добычи которого в Европе также снижаются.

Это лишний раз подчеркивает необходимость строительства "Северного потока - 2".

А получение разрешения от Дании и приобретение корпорацией Fortum концерна Uniper лишь придадут новый импульс этому проекту.

Кроме того, став мажоритарным акционером Uniper, Fortum превратится в крупнейшего иностранного инвестора в российскую электроэнергетику. По мнению экспертов, для российской стороны сделка - это очевидный плюс: на стратегическом направлении в ключевой отрасли будет работать понятный, надежный партнер, уже на деле доказавший желание работать и инвестировать в Россию.

Экономика
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