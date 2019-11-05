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05.11.2019 11:58
Рубрика: Власть

ФСИН дали право готовить сотрудников для иностранных учреждений

Текст: Иван Петров
Федеральная служба исполнения наказаний России станет готовить сотрудников пенитенциарных учреждений, расположенных на территории других государств. Новое полномочие предусмотрено подписанным накануне президентом России Владимиром Путиным указом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
ФСИН сможет готовить специалистов в гражданских вузах

Согласно тексту президентского указа в Положение о Федеральной службе исполнения наказаний вносится изменение следующего содержания "ФСИН России осуществляет следующие полномочия - обеспечивает в соответствии с международными договорами Российской Федерации подготовку кадров для пенитенциарных служб иностранных государств".

О разработке проекта указа главы государства, дающего право образовательным организациям ФСИН России готовить кадры для пенитенциарных служб иностранных государств, ранее сообщали в министерстве юстиции РФ.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Минюст ФСИН Президент
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