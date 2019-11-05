ФСИН дали право готовить сотрудников для иностранных учреждений

Согласно тексту президентского указа в Положение о Федеральной службе исполнения наказаний вносится изменение следующего содержания "ФСИН России осуществляет следующие полномочия - обеспечивает в соответствии с международными договорами Российской Федерации подготовку кадров для пенитенциарных служб иностранных государств".

О разработке проекта указа главы государства, дающего право образовательным организациям ФСИН России готовить кадры для пенитенциарных служб иностранных государств, ранее сообщали в министерстве юстиции РФ.