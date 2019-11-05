Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции

Новости

Стивен Сигал стал послом "Золотого кольца Боспорского царства" 15:15
В Ростове арестован третий подозреваемый по делу об убийстве 5 человек 15:11
В КБР 16-летняя девушка погибла от отравления угарным газом 15:10
Государственный медцентр Израиля построит клинику в Крыму 15:08
В Евпатории мать и сына осудили за дачу взятки сотруднику ФСБ 15:05
14 ноября состоится вручение премии AdIndex Awards 2019 15:01
Белорусские актеры приняли участие в фестивале искусств "Балтийские сезоны" 15:00
Каким будет возрожденный Ford Bronco 15:00
Бард Новиков выплатил мэрии Екатеринбурга один миллион рублей 14:57
ЦБ выпустил памятные монеты "Дед Мороз и лето" 14:49
Для смартфонов вводят обязательный российский софт 14:49
В Кремле оценили будущее соглашения по климату без США 14:44
В Кремле объяснили награждение болгарского русофила Малинова 14:43
Песков назвал резонансным убийство Эльджаркиевых 14:36
"Родина-мать зовет!" освободилась от строительных лесов 14:28
Объявлены победители "Лістападзіка-2019" 14:24
В Москве обсудят перспективы развития рынка интернет-торговли 14:24
Стало известно, когда начнутся съемки третьей части "Фантастических тварей" 14:18
Видео: жеребец бросился в огонь ради жеребенка и кобылы 14:18
Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа 14:12
Ремчуков: Более 1,1 тысячи человек зарегистрировалось на публичные слушания по бюджету Москвы 14:12
В Крыму оценили идею Киева вернуть полуостров через "нормандский формат" 14:09
Минобороны начало прием работ для участия в фестивале "Медиа-АС" 14:06
Водителей Севастополя попросили не заезжать в центр города 14:06
Температура в Москве побила рекорд 1922 года 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Какой будет автотрасса Москва - Казань
Какой будет автотрасса Москва - Казань
05.11.2019 14:35
Рубрика: Власть

Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции

Текст: Владимир Кузьмин
Во втором полугодии российский экспорт демонстрирует уверенный рост, осваивая все новые рынки. Например, за границей начинают интересоваться одеждой отечественных дизайнеров.
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

Глава правительства обсудил итоги работы Российского экспортного центра (РЭЦ) за девять месяцев с его генеральным директором Андреем Слепневым. Показатели первого полугодия, рассказали премьеру, складывались плохо из-за внешней конъюнктуры, невысокого урожая зерна. К тому же экспортная база прошлого года получилась хорошей, и на ее фоне первые шесть месяцев этого года выглядят менее успешными.

Однако, подчеркнул Слепнев, со второго полугодия начался активный рост несырьевого экспорта: в июле - плюс 14 процентов, в августе - еще плюс 8. "Рост, который мы видим теперь, обусловлен новыми драйверами, - рассказал глава РЭЦ. - Сейчас динамику начинают задавать новые отрасли, прежде всего в сфере АПК - масло, мясо, рыба, кондитерские изделия".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Медведев призвал выработать правила игры на глобальном IT-рынке

Масло в больших количествах идет на Ближний Восток, в Азию и Африку. Рыба пользуется популярностью в азиатском регионе. После достигнутых на межгосударственном уровне договоренностей отечественные предприятия смогли поставлять мясо в Китай.

Почти 10 процентов роста демонстрирует машиностроение. В частности, на 30 процентов выросли поставки автомобилей, различных компонентов. "Из Германии заказчики сами приезжают, просят подыскать им российских поставщиков, потому что соотношение "цена - качество" лучше альтернатив", - рассказал Андрей Слепнев.

Легкая промышленность, несмотря на падение цен, физически увеличила экспортные поставки более чем на 10 процентов. Партнеры РЭЦ по электронным площадкам интересуются одеждой российских дизайнеров.

- Образовался целый перечень новых отраслей, которые теперь уже переломили тренд, - заключил генеральный директор центра.

- Которые не связаны ни с сырьем, ни с энергетикой, - подчеркнул Медведев.

- Именно так. Из этого мы делаем вывод, что наш потенциал на этих рынках, для нас относительно новых, очень серьезный, мы явно недооценивали свои силы. Выход на новые рынки, товарные сегменты сейчас показал свою эффективность, - добавил Слепнев.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Медведев призвал сконцентрироваться на росте инвестиций в РФ

РЭЦ по своей линии за первые три квартала года поддержал российских экспортеров на 14,8 миллиардов долларов. С этого года он занялся координацией работы центров поддержки экспорта регионов. Методами промоушена, выставок, других инструментов оказано содействие около 6,5 тысяче предприятий. Около 500 компаний проходят программу содействия федеральными субсидиями, которые направляются в регионы.

Развивает центр электронную торговлю. "Сейчас тысячи компаний сопровождаем по выходу на зарубежные электронные площадки. Объемы продаж уже порядка 115 миллионов долларов", - сообщил Слепнев.

Дмитрий Медведев призвал Российский экспортный центр продолжать свою важную деятельность по продвижению интересов страны на иностранных рынках. "Понятно, что она всегда упирается в объемы финансирования", - отметил премьер-министр, предложив руководителю РЭЦ поговорить и об этом.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа
Лавров не нашел скрытых замыслов в соглашениях с Турцией по Сирии
Для смартфонов вводят обязательный российский софт
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Захарова раскритиковала отказ Эстонии пустить в свои воды судно РФ