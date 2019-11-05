Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции

Во втором полугодии российский экспорт демонстрирует уверенный рост, осваивая все новые рынки. Например, за границей начинают интересоваться одеждой отечественных дизайнеров.

Глава правительства обсудил итоги работы Российского экспортного центра (РЭЦ) за девять месяцев с его генеральным директором Андреем Слепневым. Показатели первого полугодия, рассказали премьеру, складывались плохо из-за внешней конъюнктуры, невысокого урожая зерна. К тому же экспортная база прошлого года получилась хорошей, и на ее фоне первые шесть месяцев этого года выглядят менее успешными.

Однако, подчеркнул Слепнев, со второго полугодия начался активный рост несырьевого экспорта: в июле - плюс 14 процентов, в августе - еще плюс 8. "Рост, который мы видим теперь, обусловлен новыми драйверами, - рассказал глава РЭЦ. - Сейчас динамику начинают задавать новые отрасли, прежде всего в сфере АПК - масло, мясо, рыба, кондитерские изделия".

Масло в больших количествах идет на Ближний Восток, в Азию и Африку. Рыба пользуется популярностью в азиатском регионе. После достигнутых на межгосударственном уровне договоренностей отечественные предприятия смогли поставлять мясо в Китай.

Почти 10 процентов роста демонстрирует машиностроение. В частности, на 30 процентов выросли поставки автомобилей, различных компонентов. "Из Германии заказчики сами приезжают, просят подыскать им российских поставщиков, потому что соотношение "цена - качество" лучше альтернатив", - рассказал Андрей Слепнев.

Легкая промышленность, несмотря на падение цен, физически увеличила экспортные поставки более чем на 10 процентов. Партнеры РЭЦ по электронным площадкам интересуются одеждой российских дизайнеров.

- Образовался целый перечень новых отраслей, которые теперь уже переломили тренд, - заключил генеральный директор центра.

- Которые не связаны ни с сырьем, ни с энергетикой, - подчеркнул Медведев.

- Именно так. Из этого мы делаем вывод, что наш потенциал на этих рынках, для нас относительно новых, очень серьезный, мы явно недооценивали свои силы. Выход на новые рынки, товарные сегменты сейчас показал свою эффективность, - добавил Слепнев.

РЭЦ по своей линии за первые три квартала года поддержал российских экспортеров на 14,8 миллиардов долларов. С этого года он занялся координацией работы центров поддержки экспорта регионов. Методами промоушена, выставок, других инструментов оказано содействие около 6,5 тысяче предприятий. Около 500 компаний проходят программу содействия федеральными субсидиями, которые направляются в регионы.

Развивает центр электронную торговлю. "Сейчас тысячи компаний сопровождаем по выходу на зарубежные электронные площадки. Объемы продаж уже порядка 115 миллионов долларов", - сообщил Слепнев.

Дмитрий Медведев призвал Российский экспортный центр продолжать свою важную деятельность по продвижению интересов страны на иностранных рынках. "Понятно, что она всегда упирается в объемы финансирования", - отметил премьер-министр, предложив руководителю РЭЦ поговорить и об этом.