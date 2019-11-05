Госдума отложила рассмотрение проекта о маркировке книг и фильмов

О решении по итогам думского Совета сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

- Есть ряд замечаний и у Администрации президента, и у министерства культуры к тексту закона, - рассказал он. - Мы намерены провести в ближайшее время "стыковочное" совещание.

Парламентарий заверил что работа над важным законопроектом будет продолжена. Инициатива, напомнил он, призвана убрать лишние сложности для детей при ознакомлении с произведениями культуры.

Напомним, что, согласно законопроекту, произведения не будут маркироваться "0+", "6+", "12+", "16+" - эти ограничения уберут как избыточные и заменят их на рекомендации для родителей.

Вместо "цифровых" обозначений организаторы мероприятий и учреждения культуры будут вправе использовать менее конкретные указания - "Для семейного просмотра", "Для дошкольников", "Не рекомендовано для детей" и так далее. Такие рекомендации можно будет размещать на афишах, билетах, на экране, в электронной форме и так далее.

Инициатива, которую подготовил комитет по культуре, должна сделать шедевры кино и литературы доступными для детей. Как объясняли в комитете, доходит до абсурда: например, в Москве 15-летнему школьнику не продали книгу Виктора Гюго. Книготорговцы попросту боятся штрафов в размере до 50 тысяч рублей.