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05.11.2019 11:47
Рубрика: Власть

Госдума отложила рассмотрение проекта о маркировке книг и фильмов

Текст: Татьяна Замахина
Совет Госдумы принял решение отложить рассмотрение в первом чтении резонансного законопроекта о возрастной маркировке произведений искусства и литературы. Депутаты решили предварительно устранить замечания Администрации президента и правительства.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

О решении по итогам думского Совета сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

- Есть ряд замечаний и у Администрации президента, и у министерства культуры к тексту закона, - рассказал он. - Мы намерены провести в ближайшее время "стыковочное" совещание.

Парламентарий заверил что работа над важным законопроектом будет продолжена. Инициатива, напомнил он, призвана убрать лишние сложности для детей при ознакомлении с произведениями культуры.

Фото: Мастюков Валентин / Фотохроника ТАСС
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Напомним, что, согласно законопроекту, произведения не будут маркироваться "0+", "6+", "12+", "16+" - эти ограничения уберут как избыточные и заменят их на рекомендации для родителей.

Вместо "цифровых" обозначений организаторы мероприятий и учреждения культуры будут вправе использовать менее конкретные указания - "Для семейного просмотра", "Для дошкольников", "Не рекомендовано для детей" и так далее. Такие рекомендации можно будет размещать на афишах, билетах, на экране, в электронной форме и так далее.

Инициатива, которую подготовил комитет по культуре, должна сделать шедевры кино и литературы доступными для детей. Как объясняли в комитете, доходит до абсурда: например, в Москве 15-летнему школьнику не продали книгу Виктора Гюго. Книготорговцы попросту боятся штрафов в размере до 50 тысяч рублей.

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