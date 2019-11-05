Госдума призвала ООН повлиять на политику США в отношении Кубы

Госдума одобрила обращение к Генеральной Ассамблее ООН с призывом оказать влияние на США в целях прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Кубы.

Госдума ежегодно и последовательно принимает аналогичные обращения к ООН и международному сообществу, и нынешний год не стал исключением.

Депутаты в заявлении напоминают, что торговое эмбарго в отношении Кубы действует с начала 60-х годов.

Это блокада наносит ущерб социально-экономическому развитию государства и прямо противоречит нормам международного права, указали парламентарии.

Они также отметили, что США непрерывно создают новые препятствия деятельности американских компаний на Кубе, а также компаний других иностранных государств, продолжают вводить ограничения на туристические поездки на Кубу и т.п.

Отметим, что в 2017 году президент США Дональд Трамп ужесточил правила поездок в страну для американцев и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.