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05.11.2019 17:03
Рубрика: Власть

Госдума призвала ООН повлиять на политику США в отношении Кубы

Текст: Татьяна Замахина

Госдума одобрила обращение к Генеральной Ассамблее ООН с призывом оказать влияние на США в целях прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Кубы.

Госдума ежегодно и последовательно принимает аналогичные обращения к ООН и международному сообществу, и нынешний год не стал исключением.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Депутаты в заявлении напоминают, что торговое эмбарго в отношении Кубы действует с начала 60-х годов.

Это блокада наносит ущерб социально-экономическому развитию государства и прямо противоречит нормам международного права, указали парламентарии.

Они также отметили, что США непрерывно создают новые препятствия деятельности американских компаний на Кубе, а также компаний других иностранных государств, продолжают вводить ограничения на туристические поездки на Кубу и т.п.

Отметим, что в 2017 году президент США Дональд Трамп ужесточил правила поездок в страну для американцев и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Международные организации ООН Отношения между США и Кубой
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