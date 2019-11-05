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Рубрика: Культура

Счастливчики поневоле

Группа "Пикник" представила новый альбом "В руках великана"
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Легенды Ленинградского рок-клуба, завсегдатаи главной сцены фестиваля "Нашествие", художники, экспериментаторы, неутомимые путники - они снова в дороге. Очередную премьеру музыканты решили представить в многомесячном туре по России. Причем играют даже там, куда их звездные коллеги приезжать не решаются - опасаясь то ли незнакомых сцен, то ли гонораров, на порядок ниже тех, что платят в столицах и городах-"миллионниках". А "Пикник" в дороге уже большую часть осени. Отыграл в родном Санкт-Петербурге: все песни новой программы - от "Счастливчика" до Grand Finale. А в эту пятницу, 8 ноября, выступит и в столичном "Крокус Сити Холле". Накануне обозреватель "РГ" общался с лидерами "Пикника" - певцом и гитаристом Эдмундом Шклярским и басистом, вторым вокалистом Маратом Корчемным.
Певец и гитарист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский. Фото: Александр Щербак/ТАСС Певец и гитарист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Певец и гитарист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Некоторые артисты играют в провинции меньше песен, чем в Москве или Петербурге. Объясняют это дороговизной перевозки декораций и техники… Ситуация знакома?

Эдмунд Шклярский: Хотите верьте, хотите нет, но в трек-листе мы ничего не меняли. Конечно, декорации должны помещаться в поезд и самолет и быть сделаны не из свинца… Мы возим с собой, например, изобретенный нами "Новоегипетский инструмент", в котором электроника, а не струны. Только вот с лазерами иногда сложно, не всегда они есть у прокатчиков аппаратуры.

Гитары действительно менялись от песни к песне, благо у меня их как минимум семь штук и у каждой неповторимое звучание

Марат Корчемный: Во время гастролей к нам присоединяются две девушки из местных - в песне "Сияние" они играют на больших красных бензиновых бочках-барабанах. Еще им приходится танцевать в "Карме" и участвовать в пластической визуализации "В руках великана". Поэтому в каждом городе приходится репетировать, словно в первый раз, с новыми людьми.

Есть ли в программе новая песня, особенно Вам дорогая?

Марат Корчемный: В песне "В руках великана" поднимается тема о справедливости или несправедливости бытия. Об этом, наверное, думал каждый: существует ли Судьба и есть ли логика в том, что случается с нами? А вопросы, заданные языком песни, всегда резонируют сильнее.

Фото: Reuters
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Новый диск вы записывали на четырех гитарах. Использовали слайд-гитару в треках "Такая их карма" и "Душа самурая - меч", фольклорную манеру пения в "Где душа летает"… Но в хите "Харе-Харе" оказался припев из вашей песни 1980-х "Течет большая река"… Решили показать преемственность поколений?

Эдмунд Шклярский: Гитары действительно менялись от песни к песне, у меня их как минимум семь штук и у каждой свое неповторимое звучание. И да, в финале песни "Харе-Харе" мы действительно использовали уже знакомые слова...

Звучат они так: "Течет большая река, а мне 17 лет". Именно на такой возраст вы себя сегодня и чувствуете?

Эдмунд Шклярский: Когда была записана эта песня, то я обращался мысленно к другой, намного более известной - "Течет река Волга" в исполнении Зыкиной…

По первому образованию вы инженер. Добавляет ли это смелости, например, в выборе гармоний?

Эдмунд Шклярский: Образование расширяет кругозор. А технические навыки помогают при создании светового гиперболоида, поющей циркулярной пилы и "Новоегипетского инструмента". Их вы можете увидеть у нас на сцене.

Фото: Ирина Муравьева/РГ
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Во время тура вы провели конкурс "Угадай злодея". Может, занятнее было бы угадать доброго волшебника? Вы сами, кстати, волшебников встречали? В одном своем интервью убеждали, что чудеса надо дозировать…

Эдмунд Шклярский: Все это случилось после того, как мы сняли музыкальное видео на песню "Лиловый Корсет". Загадка была связана именно с этим видео. По условиям конкурса надо было угадать зашифрованное слово. Но слушатели оказались хитрее нас - отгадали! А чудеса в нашем случае - это альбомы. Мы стараемся их записывать если не каждый год, а хотя бы через год.

В песнях "Пикника" есть душевность, самоирония Тем неожиданней появление жесткой, даже насмешливой и циничной композиции "Фильм окончен" … Припев там бытовой - "Отравился колбасой", и маршевые ритмы… О ком вы ее писали?

Эдмунд Шклярский: Эта песня написана под впечатлением от советского черно-белого фильма про шпионов под названием "Один из нас"… Так что и с иронией у нас по-прежнему все в порядке…

Культура Музыка Рок Лучшие интервью Музыка с Александром Алексеевым
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