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05.11.2019 19:13
Рубрика: Экономика

Группа "САФМАР" заключила соглашение об урегулировании споров

Текст: Игорь Дашков
Банк "Траст" (ПАО), банк "Открытие" и группа "САФМАР" Михаила Гуцериева подписали соглашение, предусматривающее урегулирование споров по вопросам, связанным с транзакциями ПАО "Бинбанк" и АО "Рост Банк", а также о приобретении группой "САФМАР" ряда активов с баланса банка "Траст".

Согласно подписанному соглашению, стороны договорились, что ПФГ "САФМАР" М. Гуцериева купит акции ряда работающих компаний, входящих в периметр интересов Группы, которые повысят ее капитализацию. Также "САФМАР" откажется от исковых требований к группам "Траст" и "Открытие".

В свою очередь, банк "Траст", "Открытие" и их дочерние зависимые компании обязуются не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы "САФМАР" никаких судебных требований и исков по оспариванию сделок и транзакций, вошедших в соглашение.

Стороны с участием внешних консультантов подтвердили и доказали, что Михаил Гуцериев не имел никакого отношения к транзакциям Бинбанка, Рост Банка, МДМ-Банка и других санированных банков на общую сумму более 330 млрд рублей за период с 2012-го по 2017-й год, которые были предметом финансового расследования банка "Траст". Следовательно, Группа "САФМАР" не имеет никакого отношения к долгам "Бинбанка", "Рост Банка" и других санированных банков.

Контролировавший "Бинбанк", "Рост Банк", "МДМ-Банк" и другие санированные банки Микаил Шишханов, а также ряд топ-менеджеров, руководивших данными банками, в соглашение об урегулировании не вошли. С ними "Траст" и "БФКО" будут вести отдельную работу, в рамках которой оставляют за собой полностью все права и обязанности в соответствии с нормами законодательства.

Михаил Гуцериев никогда не являлся контролирующим акционером "Бинбанка" и никогда не входил в его органы управления. Михаил Гуцериев также никогда не являлся акционером "Рост Банка" и других санированных банков и не входил в органы управления указанных банков. Только в феврале 2017г., за 8 месяцев до санации "Бинбанка", председатель совета директоров ПФГ "САФМАР" Михаил Гуцериев, по согласованию с Банком России, вошел в состав советов директоров "Бинбанка" и "Рост Банка" для того, чтобы в дальнейшем их докапитализировать и разработать новую стратегию их развития.

По ряду причин в сентябре 2017 года Банком России был выбран путь финансового оздоровления обеих кредитных организаций через Фонд консолидации банковского сектора, и эта новость была превратно воспринята рынком - будто Михаил Гуцериев и "САФМАР" в одночасье стали ответственны за все накопившиеся за годы работы "Бинбанка", "МДМ-Банка", "Рост Банка" и других санированных банков проблемы, к которым ни Группа "САФМАР", ни ее руководитель не имеют никого отношения. Тщательное финансовое расследование, проведенное представителями "Траста" и "Открытия", расставило все на свои места: ни Михаил Гуцериев лично, ни группа "САФМАР" не являлись выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок "Бинбанка" и "Рост Банка".

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