Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума, составив 2965,48 пункта. Такие данные опубликованы на сайте Московской биржи.

Индекс РТС достиг 1467,23 пункта. Российские акции тоже поднимаются сегодня в цене.

Наиболее заметно прибавили в цене акции компании X5 Retail Group, которые на 10:40 по московскому времени подорожали на 2,31 процента, и их цена составила 2218 рублей. Также выросли в цене ценные бумаги "Сургутнефтегаза" - на 2,19 процента, "Полюса" - на 1,91 процента, "Сафмара" - плюс 1,87 процента.