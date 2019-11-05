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05.11.2019 15:40
Рубрика: Экономика

Интуристам упростят въезд на Дальний Восток

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Туристам, прибывающим на Дальний Восток по одноразовой электронной туристической визе через Владивосток, дадут право посещения всех дальневосточных регионов. Законопроект об этом прошел первое чтение.

Сейчас иностранные гости могут находиться только в том регионе, в который они прибыли.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Закон сможет полноценно заработать после введения в эксплуатацию в полном объеме госсистемы миграционного и регистрационного учета. Поэтому депутаты предлагают установить отложенный срок вступления в силу норм - с 1 января 2022 года, сообщила автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Как говорится в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит более полно презентовать и использовать туристические возможности регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, учитывая их природно-рекреационный потенциал и многообразие.

Экономика Туризм Законодательная власть Госдума Развитие туризма в России Законопроекты и комментарии
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