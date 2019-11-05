Интуристам упростят въезд на Дальний Восток

Туристам, прибывающим на Дальний Восток по одноразовой электронной туристической визе через Владивосток, дадут право посещения всех дальневосточных регионов. Законопроект об этом прошел первое чтение.

Сейчас иностранные гости могут находиться только в том регионе, в который они прибыли.

Закон сможет полноценно заработать после введения в эксплуатацию в полном объеме госсистемы миграционного и регистрационного учета. Поэтому депутаты предлагают установить отложенный срок вступления в силу норм - с 1 января 2022 года, сообщила автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Как говорится в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит более полно презентовать и использовать туристические возможности регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, учитывая их природно-рекреационный потенциал и многообразие.