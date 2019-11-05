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iPhone можно официально арендовать в России. Сколько это стоит

Текст:   Антон Благовещенский
05.11.2019,  
11:52

Компания re:Store, официальный продавец техники Apple в России, запустила программу, позволяющую за ежемесячную плату пользоваться смартфонами iPhone.

Стоимость "проката", в котором участвуют модели iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, начинается от 3940 рублей в месяц. В США, где такая программа действует достаточно давно, новейший iPhone 11 можно арендовать за ежемесячную плату 29,12 доллара, или чуть больше1800 рублей.

В сумму аренды входит одна бесплатная замена экрана в случае повреждения (не чаще раза в год). Самая дешевая модель из доступных для аренды - iPhone 11 (3940 рублей в месяц), самая дорогая - iPhone 11 Pro Max (7562 рубля в месяц). После выплаты 12 платежей можно бесплатно заменить смартфон на аппарат из обновленной линейки.

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Ранее доступ к аналогичной услуге получили поклонники смартфонов Samsung. Для них действуют те же условия, что и для "арендаторов" iPhone.

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