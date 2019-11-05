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05.11.2019 19:08
Рубрика: В мире

Центрифугам подали газ

Иран уходит от ядерной сделки, но обещает вернуться
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Иран продолжает сокращать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), направленному на решение иранской ядерной проблемы. 6 ноября начнется подача газа на 1044 обогащающие уран центрифуги на заводе "Фордо", что расположены под землей недалеко от священного шиитского города Кум.

Об этом заявил президент ИРИ Хасан Роухани, отметив, что это уже четвертый этап сокращения Тегераном своих обязательств в рамках СВПД. При этом президент подчеркнул, что все сокращения пока что обратимы, если Запад вернется к исполнению своих обязательств по соглашению.

Фото: AP Photo/Vahid Salemi
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"Начинается четвертый шаг по сокращению Ираном обязательств, но мы объявляем дружественным странам, что наши новые действия совершаются под контролем МАГАТЭ, - заявил Роухани. - Когда они (США. - "РГ") вернутся к полной реализации своих обязательств по СВПД, тогда мы также вернемся к своим обязательствам. Но мы не намерены выполнять обязательства в одностороннем порядке".

Кроме того, президент ИРИ отметил, что переговоры касательно разрешения кризиса продолжаются. "Если мы сможем найти решение для снятия санкций, продажи нефти и нормализации банковских отношений, тогда мы вернемся к полной реализации своих обязательств по ядерной сделке".

Днем ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Али Салехи заявил, что на другом ядерном объекте, в Натанзе, запущено 30 усовершенствованных центрифуг IR-6. Всего же, отметил Салехи, производство низкообогащенного урана в Исламской Республике возросло в десять раз за последние два месяца и на сегодня составляет более 5 тысяч граммов в день. После запуска центрифуг в "Фордо" ежегодный выход, вероятно, еще возрастет.

Иран готов выполнять обязательства по СВПД, но только когда свои обещания выполнят страны Запада

В начале октября Организация по атомной энергии ИРИ уже заявила, что до полного сворачивания обязательств Тегерана по СВПД осталось всего два этапа. Если переговоры окажутся неудачными, Иран уже к концу 2019 года может полностью прекратить исполнение соглашения.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной проблеме был принят Ираном и странами "шестерки" (Великобритания, Германия, КНР, Россия, США, Франция) в Вене 15 июля 2015 года, после трудного обсуждения и согласования, длившегося несколько лет. Согласно соглашению, на атомные объекты ИРИ допускались инспекторы МАГАТЭ и фактически приостанавливалось обогащение урана, а взамен с Тегерана снимались санкции, ранее введенные США и Евросоюзом. При этом параграф 26 СВПД гласит, что повторное введение санкций Иран будет рассматривать "в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично".

Минфин США пообещал усилить давление на Иран

Но уже в октябре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что СВПД "невыгоден Америке", а 8 мая 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения, заявив, что иранская сторона продолжает, по его сведениям, разработку ядерного оружия.

"Мы воспринимаем новый шаг иранской стороны по сокращению добровольно принятых обязательств как логичное следствие застоя в решении известных проблем, связанных с повышением устойчивости СВПД и обеспечением экономических результатов реализации этой сделки, на которые рассчитывал Иран", - заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана
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