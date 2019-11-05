23 ноября состоится очередной съезд "Единой России". В преддверии этого мы подводим промежуточные итоги реализации программы, с которой наша партия в 2016 году шла на выборы в Госдуму. Напомню, что один из разделов этой программы назывался "Качество государства". Он охватывал сразу несколько важных направлений работы.

Во-первых, мы ставили перед собой задачу расширить участие граждан в принятии решений, непосредственно затрагивающих их интересы. И во многом нам удалось выполнить эту задачу. В Госдуме VI созыва регулярно проводятся большие парламентские слушания по резонансным и социально значимым темам с участием экспертов и представителей общественности, и их мнение всегда учитывается нами при рассмотрении законопроектов.

Помимо этого нами был принят целый ряд законов, благодаря которым люди стали активнее участвовать в принятии решений органами исполнительной власти. Например, это коснулось градостроительной сферы: законом 2017 года предусмотрена возможность проведения публичных слушаний и обсуждений проектов застройки и проектов благоустройства.

Во-вторых, нашей задачей было обеспечить улучшение показателя удовлетворенности граждан государственными услугами. Отмечу, что мы далеко продвинулись в этом направлении: если в 2004 году уровень удовлетворенности качеством госуслуг был меньше 20%, то сейчас он уже превышает 80%.

Также расширен перечень услуг, оказываемых в многофункциональных центрах: сегодня в МФЦ можно не только получить стандартные справки и документы, но и оплатить налоги, подать жалобу в Роспотребнадзор и даже заявление на выдачу "дальневосточного гектара". Более того, установлен запрет на повторный отказ в предоставлении госуслуги по основаниям, которые первоначально не указывались.

В-третьих, мы приняли ряд мер для более эффективного противодействия коррупции. В частности, поддержали закон, внесенный президентом, об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения широкого круга лиц: государственных и муниципальных служащих, работников госкорпораций и внебюджетных фондов.

В-четвертых, мы сделали важные шаги по совершенствованию взаимодействия граждан с судебными приставами. О необходимости этого тоже шла речь в предвыборной программе "Единой России". Недавно нами был принят закон, который позволит оптимизировать процесс уведомления людей, участвующих в исполнительном производстве: в случае их согласия они смогут получать информацию от приставов через смс-сообщения или в личном кабинете на "Едином портале государственных и муниципальных услуг".

В-пятых, во исполнение предвыборной программы партии нами принимаются меры по предоставлению предпринимателям большей свободы: внедряется риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности, который предполагает снижение количества государственных проверок там, где риск нарушений меньше, продлены так называемые "надзорные каникулы" для малого бизнеса, административная нагрузка на организации и граждан снижается.

Наконец, мы ставили задачу повысить эффективность и обеспечить прозрачность госзакупок и поэтому приняли изменения в 44-й закон, согласно которым во многих случаях важна не цена, предлагаемая поставщиком, а наличие у него опыта и высокого уровня квалификации. Также мы усилили ответственность за злоупотребления и подкуп в сфере закупок.

В дальнейшем мы обязательно продолжим решать задачи, обозначенные в программе 2016 года, и постараемся сделать так, чтобы до окончания нынешнего созыва Госдумы они были выполнены в полном объеме.