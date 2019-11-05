Исследование: Вирус кори снижает иммунитет к другим болезням

Новое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Science, показало новые опасности отсутствия вакцинации против кори.

Как выяснил международный коллектив исследователей, корь, попадая в человеческий организм, не только крайне опасна сама по себе, но еще имеет ряд крайне неприятных последствий.

Главное из них - корь заставляет организм "забыть" на срок до трех лет способы борьбы с другими заболеваниями.

Как объясняют ученые, действия иммунной системы в наших организмах напоминают действия армии. Когда она сталкивается с новыми бактериями или вирусами, то "запоминает" способ борьбы с ними, и в следующий раз быстро находит нужный инструмент. Собственно, на этом принципе основаны все прививки.

Однако корь может заставить иммунную систему позабыть о приобретенных навыках (так называемая "иммунно-амнезия"), делая человека уязвимым для тех инфекций, которыми он уже болел раньше. По словам исследователей, в ходе наблюдений они выяснили, что иммунитет теряет от 11 до 73 процентов приобретенного ранее опыта борьбы с возбудителями болезней.

Единственный действенный способ не допустить иммунно-амнезии - прививки против кори, считают исследователи.