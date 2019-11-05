Новости

Минкультуры предложило ужесточить "антипиратский" закон 05.11.2019
Правительство не поддержало проект о единой квитанции на коммуналку 05.11.2019
Меркель рассказала, как мечтала о поездке в США 05.11.2019
Исследование: Вирус кори снижает иммунитет к другим болезням 05.11.2019
Эпическое проседание асфальта в центре Киева попало на видео 05.11.2019
Сергею Лаврову подарили там-там 05.11.2019
Кроссоверы BMW попали под отзыв в России из-за проблем с подвеской 05.11.2019
США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании "Мотор-Сич" 05.11.2019
Россия передаст Индии технологии по производству военной техники 05.11.2019
Аудиторская палата создана в Беларуси 05.11.2019
Skoda выпустила бюджетный купе-кроссовер Kamiq GT 05.11.2019
Аксенов назначил председателя Госкомнаца Крыма 05.11.2019
Путин указал навести порядок с бюджетными местами в магистратурах 05.11.2019
Путин сравнил главу стройотрядов с Брежневым 05.11.2019
В Адыгее пропавшая школьница найдена мертвой 05.11.2019
Найдена машина убийцы майора Эльджаркиева 05.11.2019
В Беларуси разрабатывают План обороны до 2024 года 05.11.2019
Маргарита Грачева выиграла турнир киборгов 05.11.2019
В Москве ребенок умер после визита к стоматологу 05.11.2019
На Крите найдены руины некогда процветавшего города 05.11.2019
Украину признали одной из самых опасных для журналистов стран 05.11.2019
Toyota начала продажи кроссовера за 1 млн рублей 05.11.2019
Путин вновь посетовал на недостатки разделения властей 05.11.2019
Стало известно, какие украшения были в моде у неандертальцев 05.11.2019
Fiat решил избавиться от популярной модели 05.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
05.11.2019 22:54
Рубрика: Общество

Исследование: Вирус кори снижает иммунитет к другим болезням

Текст: Константин Волков
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Новое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Science, показало новые опасности отсутствия вакцинации против кори.

Как выяснил международный коллектив исследователей, корь, попадая в человеческий организм, не только крайне опасна сама по себе, но еще имеет ряд крайне неприятных последствий.

Главное из них - корь заставляет организм "забыть" на срок до трех лет способы борьбы с другими заболеваниями.

Фото: pixabay.com
Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть

Как объясняют ученые, действия иммунной системы в наших организмах напоминают действия армии. Когда она сталкивается с новыми бактериями или вирусами, то "запоминает" способ борьбы с ними, и в следующий раз быстро находит нужный инструмент. Собственно, на этом принципе основаны все прививки.

Однако корь может заставить иммунную систему позабыть о приобретенных навыках (так называемая "иммунно-амнезия"), делая человека уязвимым для тех инфекций, которыми он уже болел раньше. По словам исследователей, в ходе наблюдений они выяснили, что иммунитет теряет от 11 до 73 процентов приобретенного ранее опыта борьбы с возбудителями болезней.

Единственный действенный способ не допустить иммунно-амнезии - прививки против кори, считают исследователи.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин указал навести порядок с бюджетными местами в магистратурах
Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа
Андрей Келин назначен послом России в Великобритании
Лавров не нашел скрытых замыслов в соглашениях с Турцией по Сирии
Для смартфонов вводят обязательный российский софт