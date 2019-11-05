Итальянские кардиологи советуют пить пять эспрессо в день для здоровья

Эксперты из Турина вынесли в отношении кофе оправдательный вердикт. По их мнению, самой любимый тонизирующий напиток итальянцев в разумных количествах не только не вредит организму, но и оказывает положительное влияние на психику человека.

Кофе не враг организма. Напротив, он может стать отличным мотиватором для начала нового дня, антидепрессантом и приятным времяпровождением. К этому выводу пришли кардиологи во главе с Себастьяно Маррой по итогам исследования, которое проводилось в течение восьми лет на 13 тысячах пациентах.

"Мы проверили около 13 тысяч человек в разных городах, мужчин и женщин всех возрастов. Тех, кто участвовал и пьет кофе ежедневно в количестве, не превышающем пять чашек, контролировали на предмет высокого кровяного давления, уровень холестерина и сахара в крови", - отметил Марра, по расчетам которого 80-85% населения Италии в среднем потребляют по два эспрессо в день.

Результаты тестов поразили самих ученых, поскольку все ранее высказываемые опасения по поводу чрезмерного потребления кофе потерпели полное фиаско. Так, выяснилось, что кофеманы не только менее встревожены, не жалуются на нарушения сна, имеют меньше кардиологических аномалий (отдышка, боль в сердце, быстрая утомляемость), но и психически устойчивы, чем те, кто с настороженностью относятся к этому тонизирующему напитку.

По мнению кардиологов, не так важно, какой кофе выпивает человек: обычный или без кофеина. В ходе исследования было установлено, что секрет заключается в антиоксидантах, содержащихся в кофейных зернах.