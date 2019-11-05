Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным семьям

На реализацию программы поддержки многодетных семей распоряжением правительства выделен 1 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Средства выделяются АО "ДОМ.РФ" в качестве возмещения затрат и недополученных доходов при реализации программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

Напомним, что семьи с тремя детьми (либо те, кто планируют рождение третьего ребенка) могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Действие программы рассчитано пока до 31 декабря 2022 года.

Для того чтобы получить субсидию, заемщику нужно обратиться в банк, где у него оформлена ипотека. К заявлению о погашении части ипотечного кредита необходимо приложить документы, которые удостоверяют личность, гражданство и материнство (отцовство) заявителя, документы о предоставлении ипотечного кредита на покупку жилья или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Комплект документов рассматривает "ДОМ.РФ", который после одобрения заявки перечислит деньги банку для досрочного погашения части ипотечного кредита.