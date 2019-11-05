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05.11.2019 21:00
Рубрика: В мире

Воскресенье начинается в пятницу

В Японии провели эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Японский филиал компании Microsoft на месяц перевел сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Результаты оказались впечатляющими. В филиале уверяют, что продуктивность сотрудников возросла почти на 40 процентов, а расходы по некоторым статьям уменьшились.
Абсолютному большинству сотрудников филиала эксперимент с четырехдневкой пришелся по душе. Фото: Reuters Абсолютному большинству сотрудников филиала эксперимент с четырехдневкой пришелся по душе. Фото: Reuters
Абсолютному большинству сотрудников филиала эксперимент с четырехдневкой пришелся по душе. Фото: Reuters

Эксперимент осуществили в августе этого года в рамках программы Work Life Choice Challenge Summer 2019, главным образом направленной на создание благоприятной трудовой среды. Если конкретнее, под этим подразумевается "возможность для каждого сотрудника выбирать гибкие стили работы в соответствии с трудовыми обязанностями и обстоятельствами в личной жизни". "Работайте недолго, хорошо отдыхайте и много учитесь. Человеку необходима среда, которая позволяет чувствовать свое предназначение в жизни и вносить больший вклад на работе. Я хочу, чтобы сотрудники думали и видели на деле, как они могут достигнуть тех же результатов, когда у них на 20 процентов меньше рабочего времени", - объяснил новую философию глава филиала Такуйя Хирано.

Весь месяц 2300 сотрудникам можно было не выходить на работу по пятницам, причем не теряя в зарплате - эти дни шли в расчет как оплачиваемый отпуск. Сокращалось и время, которое персонал тратил на собрания, оно не должно было превышать полчаса. Число участников планерок не превышало пяти человек, если на то не было необходимости. Активно поощрялось общение не вживую, а через онлайн-чаты.

Производительность сотрудников выросла на 40 процентов, а расходы филиала на электричество и печать снизились

Как результат, 92 процента всего персонала остались довольны новым форматом работы. Помимо этого "доволен" и бюджет компании. Так, по сравнению с тем же месяцем в 2018 году затраты на электричество уменьшились на 23 процента, а расход бумаги для печати сократился на 59 процентов. При этом на 46 процентов увеличилось количество 30-минутных летучек, на 21 процент больше стало видеоконференций. Но самое главное - производительность филиала, которую измерили в соотношении количества продаж к числу сотрудников, возросла на 39,9 процента.

Фото: iStock
Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Несмотря на успех проведенного эксперимента, переходить на четырехдневную рабочую неделю в японском подразделении Microsoft не торопятся. Во-первых, пока не ясно, как новый формат воспримут потребители: многие эксперты уверены, что вряд ли они будут в восторге. Во-вторых, одного пилотного месяца для столь "исторического" перехода пока маловато. Поэтому зимой компания проведет еще один эксперимент под названием Work Life Choice Challenge 2019 Winter, в рамках которого руководство не будет предоставлять сотрудникам дополнительные оплачиваемые выходные, но будет поощрять отпуска по собственной инициативе, спланированные "более гибким и умным способом".

Вообще, для Японии проблема стресса на работе, излишней загруженности и частых переработок является действительно "больным" вопросом. Судите сами: в японском языке даже есть специальный термин "кароси", который означает "смерть от переработки". Если верить данным исследования от 2016 года, сотрудники почти четверти японских компаний превышают рабочую норму в среднем на 80 часов в месяц - отметки, после которой переработка становится по-настоящему опасной для здоровья. При этом иногда за свои усилия работники не получают ни иены.

Как у нас

В России уже несколько месяцев идет дискуссия о возможности введения четырехдневной рабочей недели. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил минтруду изучить вопрос возможного сокращения рабочего времени без уменьшения оплаты труда.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

В пресс-службе ведомства отмечают, что эта тема еще требует проработки и будет обсуждаться в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, объединяющей представителей правительства, профсоюзов и работодателей. На ее площадке этим займется специально созданная рабочая группа по вопросам гибких форм занятости и продолжительности рабочего времени.

Ранее в ведомстве сообщали, что у перехода на четырехдневную рабочую неделю в России есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, это может привести к росту издержек на рабочую силу и повышению себестоимости продукции. С другой - способствовать сохранению здоровья работников и повышению трудоспособности.

Тем временем более 66% предпринимателей не одобряют введение четырехдневной рабочей недели, показал опрос, проведенный московским отделением "ОПОРЫ России" по заказу "РГ". Каждый четвертый (24%), напротив, считает, что сокращенная рабочая неделя позитивно скажется на экономике в целом и их бизнесе в частности.

Подготовила Марина Гусенко

В мире Восточная Азия Япония Экономика Работа Занятость А как у них? Переход на четырехдневную рабочую неделю
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