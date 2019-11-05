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Рубрика: Экономика

Кто отбрасывает тень

Как в старости не остаться без пенсии
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Неделя № 250(8008)
В среднем трем процентам россиян ежегодно отказывают в назначении страховой пенсии. Это происходит из-за того, что у людей не хватает страхового стажа или пенсионных баллов. Об этом рассказали "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
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В основном с отказами сталкиваются люди, которые долгое время работали неофициально. И, соответственно, работодатели платили им зарплату "в конверте" и не делали за них отчисления в ПФР. В итоге человек может претендовать только на социальную пенсию, которая, как правило, ниже страховой, и платить ее начинают на пять лет позже наступления пенсионного возраста.

"Серая" и "черная" зарплаты стали основными врагами страховой пенсии, и перевод людей в "белую" занятость - одно из основных направлений работы и для правительства, и для профсоюзов", - говорит глава ПФР Антон Дроздов.

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Сейчас в регионах работают региональные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью, куда входят представители Пенсионного фонда, профсоюзов, инспекций по труду и других организаций. В Роструде, который координирует деятельность этих комиссий и ведет мониторинг ситуации, рассказали, что с 2015 года, когда эта работа была начата, легализовано уже 9 миллионов работников. Комиссии следят, чтобы работодатели, у которых работники ранее трудились неформально, не только заключали с людьми официальные трудовые договоры, но и делали за них отчисления в социальные фонды.

Чтобы иметь нормальную пенсию, нужно получать "белую" зарплату или самостоятельно делать отчисления в ПФР.

Вообще, пенсионные взносы за работающих в обязательном порядке должны делать работодатели. Но есть случаи, когда человек самостоятельно может делать взносы на свою будущую пенсию. И речь идет не только о тех, кто не сумел к наступлению пенсионного возраста накопить нужное количество пенсионных баллов или заработать страховой стаж.

Фото: istockphoto.com
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Один из примеров - когда человек трудится за границей, но хочет, чтобы его пенсия в России продолжала формироваться. Или чтобы она формировалась у родного человека, не имеющего работы.

Также самостоятельные взносы можно делать самозанятым. У них нет обязательства отчислять взносы в ПФР, как у индивидуальных предпринимателей или нотариусов. Они должны заботиться о своей будущей пенсии самостоятельно.

Чтобы самому за себя делать взносы в ПФР, нужно подать в фонд специальное заявление или отправить его по почте, зарегистрировавшись в качестве плательщика. Взносы нужно перечислять через банк по реквизитам, сформированным с помощью электронного сервиса ПФР, доступного в открытой части сайта фонда. Также квитанцию с реквизитами можно взять в одной из клиентских служб ПФР.

Самостоятельно делать взносы в Пенсионный фонд могут не только те, кто получает зарплату в конвертах, но и самозанятые, и работающие заграницей

С какой периодичностью делать взносы, человек определяет сам. Он может перечислить сразу всю желаемую сумму или делать платежи в течение определенного времени. Расчетный период по уплате добровольных взносов - календарный год. Чем дольше человек делает взносы, тем больше пенсионных прав у него формируется.

Если человек трудится официально, то не всегда нужно предоставлять много документов для назначения пенсии. Это за него могут сделать работодатели. "ПФР заключил 1,2 миллиона соглашений с предприятиями, в рамках которых они заранее передают в фонд документы, необходимые для начисления работникам страховой пенсии, если приближается их пенсионный возраст", - рассказал Дроздов. Это позволяет меньше гонять людей за справками при назначении им пенсии. Однако всего в России более 4 миллионов юрлиц.

Экономика Пенсии и пособия Изменение пенсионного законодательства
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