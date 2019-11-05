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05.11.2019 15:43
Рубрика: Власть

Колокольцев: Все больше преступлений совершается при помощи IT-технологий

Текст: Иван Петров
О росте числа фиксируемых преступлений в сфере высоких технологий во вторник сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"С развитием технического прогресса меняется мир вокруг нас - появляются новые вызовы и угрозы и для успешного противодействия им необходимы соответствующие меры реагирования, поскольку сегодня все больше преступлений совершается с использованием IT-технологий", - заявил министр на торжественном приеме, где чествовали 35 лучших в профессии полицейских.

Фото: iStock
Борьбой с IT-преступлениями займутся специальные подразделения МВД

Колокольцев отметил, что в числе приоритетных в настоящее время поставлена задача повышать уровень компетентности сотрудников, корректировать образовательные форматы. "И кто, как не вы, являясь лучшими по профессии, должны задавать вектор развития на своих участках, быть примером для молодых полицейских", - обратился к присутствующим Владимир Колокольцев.

На торжественный прием были приглашены 35 сотрудников органов внутренних дел, признанных лучшими по профессии, а также отличники учебы образовательных организаций МВД России из 20 регионов России. Среди победителей - представители практически всех служб и подразделений органов внутренних дел. Министр поблагодарил присутствующих за добросовестную службу и вручил им ведомственные награды.

Напомним, накануне сообщалось, что в структуре МВД России вскоре появятся специализированные подразделения, усилия которых направят на борьбу с хакерами, компьютерными взломщиками и преступниками, похищающими средства со счетов, не вламываясь в банковское хранилище, а стуча по клавишам ноутбука. Решение по итогам ведомственной коллегии принял Владимир Колокольцев. По его словам, новые подразделения сформируют по отраслевому принципу и в пределах имеющейся штатной численности. Появятся такие IT-отделы как в центральном аппарате МВД, так и в территориальных органах внутренних дел.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Статистика последних лет фиксирует резкий рост именно таких преступлений. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, руководителям оперативных главков, Следственного департамента и управления организации дознания поручено подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений. После чего все эти документы будут направлены в регионы. Параллельно в структуре МВД существенно увеличится штат Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), а также численность их подразделений на региональном уровне. Специалисты этого бюро оказывают техническую поддержку оперативникам и следователям при раскрытии преступлений. Полеты беспилотников для наблюдения, установка жучков, телефонная прослушка и слежка с видеофиксацией - это все делают эксперты БСТМ.

"До 30 декабря организационно-штатным управлением МВД России будет подготовлен ведомственный приказ по внесению изменений в штатные расписания подразделений центрального аппарата министерства. Одновременно должны быть разработаны аналогичные приказы в территориальных органах внутренних дел", - пояснила Ирина Волк.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД
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