Лавров не нашел скрытых замыслов в соглашениях с Турцией по Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит оснований усматривать какие-то скрытые замыслы в договоренностях России и Турции по северо-востоку Сирии.

По словам министра, меморандум РФ и Турции по Сирии выполняется.

"Наши военные в тесной координации с вооруженными силами Сирийской Арабской Республики работают на 30 километровой полосе от сирийско-турецкой границы", - пояснил Лавров.

Напомним, между Россией и Турцией 22 октября подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. Речь, в том числе, идет об использовании подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они должны содействовать выводу курдских отрядов самообороны за пределы 30-километровой зоны безопасности от сирийско-турецкой границы. Российская сторона информировала, что отвод курдов завершен досрочно.