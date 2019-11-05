Установлена личность владельца крупнейшего в Британии золотого клада

В Великобритании археологи из проекта Birmingham Museums Trust представили первое за 10 лет научное исследование, доказывающее, что владельцем так называемого стаффордширского клада был Пенда - правитель королевства Мерсия.

Как сообщает The Guardian, речь идет о кладе, который эксперты называют одной из величайших находок. Его также называют военным кладом из-за обилия оружия в нем.

Этот клад был найден при помощи металлоискателя любителем в Личфилде в июле 2009 года. Десять лет у археологов ушло не только на то, чтобы его изучить, но и чтобы поднять из земли все фрагменты.

В целом было обнаружено свыше 4,6 тысячи золотых и серебряных фрагментов. Клад включал в себя крайне редкие золотые рукояти мечей, что указывает на высокий статус их владельцев.

К слову, на сегодняшний день удалось идентифицировать лишь около 700 найденных фрагментов, и большинство из них - это части мечей. Кроме того, было найдено несколько фрагментов редкого золотого шлема, две копии которого находятся в музеях Бирмингема и Сток-он-Трента.

Одной из главных тайн все это время оставалась личность владельца клада. По его характеру ясно, что сокровища были закопаны в большой спешке. А обилие золота и серебра говорит о том, что владельцем был представить знати.

В своем первом исследовании археологи называют личность предположительного владельца сокровищ. Ученые считают, что им мог быть Пенда - король, который правил Мерсией в течение трех десятилетий до своей смерти в 655 году.

Клад мог быть его добычей, завоеванной в междоусобных войнах с соседними королевствами, такими как Нортумбрия. Пенда известен как последний великий король-воин англосаксонских язычников. Он много и успешно воевал против правителей Восточной Англии.

"К сожалению, мы не может наверняка сказать, что это было сокровище Пенды, поскольку ни на одном предмете нет надписи, которая указывала бы на него, - говорит ведущий автор исследования Крис Ферн. - Но мы считаем, что эта гипотеза весьма правдоподобна".