"Локомотив" намерен дать бой "Ювентусу" в поединке Лиги чемпионов

6 ноября в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов столичный "Локомотив" на своем поле примет туринский "Ювентус" во главе со звездным Криштиану Роналду. Начало поединка в 20.55 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале "Матч ТВ".

В прошлом туре "Локомотив" выигрывал в гостях у "Ювентуса", но в концовке все же уступил - 1:2. Фото: EPA

Напомним, что после четырех туров "Старая Синьора" делит первое место с мадридским "Атлетико" (у команд по семь очков), "Локомотив" с тремя баллами идет третьим, опережая "Байер" из Леверкузена, у которого пока нет набранных очков.

"Ювентус" никогда не проигрывал российским клубам, а вот "Локомотив" лишь раз побеждал команду с Апеннин

Фаворитом встречи аналитики букмекерских контор считают гостей. На победу "Ювентуса" ставки принимаются 1 к 1,5. В случае успеха "Локомотива" можно выиграть исходя из коэффициента 1 к 6.

В истории "Локо" только одна победа над итальянским клубом - 3:0, в Москве с "Интером" на групповом этапе Лиги чемпионов-2003/04. С тех пор москвичам не доводилось принимать у себя представителей Италии.

В свою очередь, "Юве" еще никогда не проигрывал российским клубам. В последний раз он посещал Россию в рамках группового этапа ЛЧ-2008/09, когда в Санкт-Петербурге сыграл нулевую ничью с "Зенитом".

Интересно, что в предыдущем туре команда Юрия Семина уступила сегодняшнему сопернику со счетом 1:2.

"Локо" открыл счет в первом тайме стараниями Алексея Миранчука, однако сенсации случиться было не суждено. Злым гением москвичей стал Пауло Дибала, отличившийся на 77-й и 79-й минутах.

Впрочем, игроки российского клуба намерены дать бой туринцам. Так, на предматчевой пресс-конференции нападающий "Локомотива" Эдер заявил, что Роналду и Ко ждет холодный прием:

- Для меня всегда приятно играть против Роналду - моего коллеги по сборной и лучшего игрока мира. Это всегда незабываемо. Но мы не боимся соперника и настроены на победу. Постараемся порадовать своих болельщиков на родном стадионе хорошей игрой.

Вот и главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин подчеркнул, что у него есть хорошие новости для поклонников клуба:

- Есть много положительных моментов. Во-первых, Антон Миранчук тренируется в общей группе. Надеемся, что скоро Смолов к нему присоединится. Будут они играть или нет - определим позже. Мариу тоже выздоровел. Травм после матча с "Уфой" нет. Физическое состояние хорошее. И Крыховяк поправился после отравления. И Баринов с Игнатьевым чувствуют себя лучше, чем перед первым матчем с "Ювентусом". Единственный сложный момент - переход с синтетики на натуральное поле. Это всегда непросто, и времени очень мало. Будем ли мы менять тактику? Мы будем соблюдать баланс между обороной и атакой. Не все зависит от нас. Многое зависит от соперника. Позволят они нам больше атаковать - будем атаковать. Для нас важно каждое приобретенное очко.

Из других матчей игрового дня стоит обратить внимание на поединок с участием "Пари Сен-Жермен", который примет "Брюгге".

Любопытно, что "ПСЖ" мог стать первым клубом за всю историю Лиги чемпионов, который вышел в 1/8 финала уже по итогам трех туров. Свою часть задачи парижане выполнили, но досрочный выход в плей-офф был отложен в связи с выездной победой "Реала" над "Галатасараем". Теперь же чемпионам Франции достаточно просто выиграть самим, и такой исход выглядит более чем вероятным. В Бельгии "ПСЖ" забил в ворота соперника пять безответных мячей, а из последних 22 домашних матчей группового этапа выиграл 17.