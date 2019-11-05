Лукашенко в ОАЭ обсудил с вице-президентом перспективные проекты

Международный финансовый центр с участием Объединенных Арабских Эмиратов планируется создать в белорусской столице. В настоящее время завершается разработка концепции данного проекта, сообщает 5 ноября пресс-служба президента РБ, освещая визит Александра Лукашенко в ОАЭ.

Глава белорусского государства встретился во вторник с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. В ходе двустороннего диалога, сообщает источник в администрации президента РБ, был отмечен высокий уровень политического диалога между странами и регулярность контактов, интенсивно развивающееся сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Было заявлено также о готовности укреплять белорусско-эмиратское сотрудничество во всех областях.

Минск, по словам Лукашенко, заинтересован не только в развитии торговых отношений, но и в реализации совместных проектов и обмене опытом. На встрече, в частности, обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах, в том числе и открытия международного финансового центра.

Большой потенциал заложен и в продолжение инвестиционного сотрудничества, включая аграрный сектор. Обсуждается в этой связи и возможность создания совместных производств с последующей реализацией сельхозпродукции и продуктов питания. ОАЭ интересен белорусский опыт развития сферы информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, речь шла о подготовке Объединенных Арабских Эмиратов к проведению Всемирной выставки "ЭКСПО-2020". И в частности, обсуждалось участие в ней белорусской стороны с тем, чтобы национальный павильон Беларуси "был представлен в наилучшем формате и сработал с максимальной отдачей".

Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид продолжили общение в ходе официального обеда. По его завершении глава белорусского государства поблагодарил за гостеприимство и подарил картину белорусского художника Андрея Ситько.