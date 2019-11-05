Меркель рассказала, как мечтала о поездке в США

Поездка в пенсионном возрасте в Соединенные Штаты и посещение концерта Брюса Спрингстина были когда-то заветной мечтой молодой Ангелы Меркель. Об этом она рассказала в интервью журналу "Шпигель".

Родившаяся в Восточной Германии Меркель, по ее словам, ждала выхода на пенсию, поскольку только тогда она смогла бы получить загранпаспорт и отправиться путешествовать. Но все изменило падение Берлинской стены и объединение двух частей страны в единое целое.

"Я бы уже пять лет назад могла получить загранпаспорт и отправиться в Америку, - цитирует ТАСС слова канцлера. - Ведь пенсионеры в ГДР могли путешествовать - любой, кто уже не был нужен в качестве трудящегося, мог выезжать".

В планах молодой Меркель было посещение Западной Германии и, в большей степени - США. По словам бундесканцлера, ей хотелось бы устроить автопутешествие по Штатам и посетить концерт певца Брюса Спрингстина.