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05.11.2019 23:21
Рубрика: В мире

Меркель рассказала, как мечтала о поездке в США

Поездка в пенсионном возрасте в Соединенные Штаты и посещение концерта Брюса Спрингстина были когда-то заветной мечтой молодой Ангелы Меркель. Об этом она рассказала в интервью журналу "Шпигель".

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Родившаяся в Восточной Германии Меркель, по ее словам, ждала выхода на пенсию, поскольку только тогда она смогла бы получить загранпаспорт и отправиться путешествовать. Но все изменило падение Берлинской стены и объединение двух частей страны в единое целое.

"Я бы уже пять лет назад могла получить загранпаспорт и отправиться в Америку, - цитирует ТАСС слова канцлера. - Ведь пенсионеры в ГДР могли путешествовать - любой, кто уже не был нужен в качестве трудящегося, мог выезжать".

В планах молодой Меркель было посещение Западной Германии и, в большей степени - США. По словам бундесканцлера, ей хотелось бы устроить автопутешествие по Штатам и посетить концерт певца Брюса Спрингстина.

В мире Европа Германия
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