Microsoft собрала Office в одно полноценное приложение для смартфонов

Microsoft наконец-то представила продукт, который от нее так долго ждали. Компания из Редмонда объединила в одном мобильном приложении три основные программы пакета Office - Word, Excel и PowerPoint.

Портативные клиенты этих редакторов были доступны и ранее, но они имели ряд ограничений и были не совсем удобны для выполнения некоторых задач.

Теперь же IT-гигант обещает пользователям совершенно новый уникальный опыт по созданию документов с мобильного устройства.

Обновленный интерфейс позволяет делать быстрые заметки в разных форматах. Камеру аппарата можно использовать для сканирования документов. Кроме того, предусмотрена возможность быстрого конвертирования изображения в офисный документ. К примеру, распечатанную на листе бумаги таблицу можно легко добавить в рабочую область Excel, после чего вносить в нее необходимые изменения.

Доступно мгновенное переключение в десктопный режим и обратно при помощи использования облачных технологий.

В настоящее время сервис находится в состоянии открытого бета-тестирования на Android и iOS. В нем могут принять участие все желающие после прохождения предварительной регистрации.