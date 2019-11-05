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Microsoft собрала Office в одно полноценное приложение для смартфонов

Текст:   Богдан Бобров
05.11.2019,  
14:45
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Microsoft наконец-то представила продукт, который от нее так долго ждали. Компания из Редмонда объединила в одном мобильном приложении три основные программы пакета Office - Word, Excel и PowerPoint.

Портативные клиенты этих редакторов были доступны и ранее, но они имели ряд ограничений и были не совсем удобны для выполнения некоторых задач.

Теперь же IT-гигант обещает пользователям совершенно новый уникальный опыт по созданию документов с мобильного устройства.

Обновленный интерфейс позволяет делать быстрые заметки в разных форматах. Камеру аппарата можно использовать для сканирования документов. Кроме того, предусмотрена возможность быстрого конвертирования изображения в офисный документ. К примеру, распечатанную на листе бумаги таблицу можно легко добавить в рабочую область Excel, после чего вносить в нее необходимые изменения.

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Доступно мгновенное переключение в десктопный режим и обратно при помощи использования облачных технологий.

В настоящее время сервис находится в состоянии открытого бета-тестирования на Android и iOS. В нем могут принять участие все желающие после прохождения предварительной регистрации.

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