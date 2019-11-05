Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

В предстоящие три года в бюджет поступит больше двух триллионов рублей, благодаря повышению НДС до 20 процентов, которое произошло в текущем году.

В 2020 году поступления составят 639 миллиардов рублей, в 2021 - 686 миллиардов и 737 миллиардов - в 2022 году. Отмечается, что таким образом рост дополнительных доходов от повышения ставки НДС составит семь процентов в год в 2021 и 2022 году, что почти вдвое больше инфляции, которая, по прогнозам, не должна превысить четыре процента. Об этом пишет РБК.

В 2020 году рост будет выше на фоне низкой базы того года. В текущем году бюджет получит от НДС 507 миллиардов рублей (в первом квартале этого года НДС составлял еще 18 процентов).