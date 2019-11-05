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05.11.2019 07:25
Рубрика: Экономика

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Текст: Марина Гусенко

В предстоящие три года в бюджет поступит больше двух триллионов рублей, благодаря повышению НДС до 20 процентов, которое произошло в текущем году.

Фото: Istock
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В 2020 году поступления составят 639 миллиардов рублей, в 2021 - 686 миллиардов и 737 миллиардов - в 2022 году. Отмечается, что таким образом рост дополнительных доходов от повышения ставки НДС составит семь процентов в год в 2021 и 2022 году, что почти вдвое больше инфляции, которая, по прогнозам, не должна превысить четыре процента. Об этом пишет РБК.

В 2020 году рост будет выше на фоне низкой базы того года. В текущем году бюджет получит от НДС 507 миллиардов рублей (в первом квартале этого года НДС составлял еще 18 процентов).

Экономика Финансы Налоги Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин Повышение НДС Бюджет 2020-2022
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