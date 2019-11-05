Минздрав: Табачный дым вызывает патологические изменения глаз у детей

Ученые гонконгского университета исследовали 1,4 тысячи детей от шести до восьми лет и выяснили, что табачный дым патологически меняет глаза детей.

Об этом сообщил в соцсетях замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Уточняется, что при пассивном курении, когда кто-то из взрослых курит, находясь рядом с ребенком, истончаются хориоидеи - сосудистые оболочки глаза. Чем чаще курят в присутствии детей и чем больше человек это делают, тем тяжелее будет воздействие на глаза ребенка.

"Перед тем, как посетовать на школу и гаджеты, как главные угрозы для глаз детей, подумайте, не курите ли вы при них", - говорит Салагай.

Также отмечается, что если родители рекомендуют детям не курить, а сами "дымят" - это дает негативный психологический эффект.