Модельный ряд БелАЗа пополнился новыми машинами для работы в шахтах

Многотонные тяжеловесы БелАЗа, по экспертной оценке, блестяще адаптированы не только к работе в открытых карьерах, но становятся незаменимыми помощниками на подземных предприятиях Союзного государства и СНГ.

Новый погрузчик могилевского филиала белорусского автопрома, пополнивший ряд подземной техники предприятия, уже приступил к работе в Узбекистане, сообщил заместитель директора филиала ОАО "БелАЗ" - "Могилевский автомобильный завод имени" Василий Белозоров.

Семитонная новинка МоАЗ 4035 успешно прошла испытания на полигоне в Жодино, после чего оправилась трудиться в Ташкентскую область на Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Для оказания технической помощи узбекским специалистам командирована и группа наладчиков предприятия.

Белозоров сообщал БЕЛТА, что аналогичные машины могилевский завод скоро начнет поставлять и в Белгородскую область России для работы на Курской магнитной аномалии. "Сейчас в цехах завода собирают еще две машины этой серии", - уточнил он.

Экономические обозреватели констатируют, что уходящий год стал урожайным на новые модели подземной техники для коллектива Могилевского автомобильного завода. Помимо нового погрузчика еще несколько машин для работ в шахтах подтвердили заявленные характеристики. Среди них МоАЗ 75830 и МоАЗ 75851 - 30-тонный и 50-тонный самосвалы. "Машины стали меньше. Учтены замечания шахтеров и все требования по безопасности", - пояснил Белозоров. Идет работа, добавил он, и по модернизации наземных машин: подходят к концу испытания погрузчика и созданного на его базе бульдозера.

Предприятие в Могилеве уже более 60 лет специализируется на производстве и выпуске автомобильной техники. Одно из направлений его деятельности, уточнило агентство, и состоит в разработке и внедрении в мелкосерийное производство техники для работ в шахтах. Белорусские машины востребованы и в Западном полушарии, например, в Чили. Рассматривается вопрос и о выходе национального автопрома на рынок ЕС.