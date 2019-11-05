Накануне в канадском городе Сент-Джонc молодежная сборная России (игроки до 20 лет) стартовала на CIBC Canada Russia Series матчем против сборной QMJHL (Главной юниорской лиги Квебека).

Матч проходил в обоюдоострой борьбе и завершился победой нашей команды - 4:3. В составе россиян по дублю оформили Александр Хованов и Дмитрий Завгородний.

Комментируя итоги поединка, главный тренер сборной России Валерий Брагин остался доволен содержанием игры и настроем команды, о чем сообщил пресс-службе федерации хоккея России:

- Это была первая игра, она всегда непростая. Многие ребята вообще первый раз в Канаде, впервые почувствовали, что это такое - быстрый взрывной хоккей, когда решения нужно принимать так быстро. Ошибки были, постараемся их убрать. Канадцы забивали очень легкие голы - после наших тактически неверных действий. Безусловно, трудная дорога, акклиматизация - все это сказывается на действиях игроков, но нужно делать меньше ошибок в плане тактики. Будем улучшать качество нашей игры. Русские ребята, которые выступают в юниорской лиге Квебека, сыграли хорошо, забросили все шайбы. Будут ли изменения перед очередным матчем? Мы всех посмотрим, будет ротация, все наиграются.

В свою очередь, один из героев матча Александр Хованов отметил, что всегда с радостью откликается на приглашение в сборную:

- Последний раз выступал за сборную в Сочи. Каждый раз, когда получается представлять свою страну - настроение отличное. Требования тренерского штаба мне хорошо знакомы, Валерий Николаевич объяснил нюансы игры в неравных составах, в своей зоне. Хорошо, что выиграли, знаю, что ребятам было тяжело после дороги. Эта победа многое говорит о том, что мы можем играть под давлением, независимо от положения, в котором находимся. Ну а я мечтаю выиграть "золото" чемпионата мира в составе молодежки. В прошлом году попасть в состав не получилось, но в этом у меня есть хороший шанс, как мне кажется. Я стал старше, хорошо подготовился к сезону. Главное - продолжать играть в свою игру.