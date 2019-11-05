Международный валютный фонд (МВФ) не будет в ближайшее время возобновлять программу кредитования Украины. По крайней мере, этого не случится до конца года, как ранее прогнозировали в окружении президента Владимира Зеленского. Так со ссылкой на источники в фонде пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) в статье под названием "Украинская коррупция ставит под вопрос поддержку МВФ".

Из-за олигарха Коломойского, который находится под следствием в США, Киев не может рассчитывать на новый кредит. Фото: Константин Сазончик/ фото из архива/ ТАСС

Авторы статьи, ссылаясь на беседы с представителями фонда, указывают на главное требование, выставляемое сегодня Киеву: "агрессивный" возврат в страну средств, выведенных из почти сотни местных банков за последние годы. Речь идет примерно о 15 миллиардах долларов, и больше трети суммы приходится на ПриватБанк. В декабре 2016 года он был национализирован с практически пустыми счетами: властям пришлось докапитализировать банк на без малого 6 миллиардов долларов. Именно столько, как утверждается, вывел Игорь Коломойский за рубеж накануне прихода в банк государственного менеджмента.

"Среди вызовов, с которыми столкнулся Киев в получении поддержки МВФ, - Игорь Коломойский, олигарх и сторонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский и еще один бизнесмен (Геннадий Боголюбов. - Прим. "РГ") владели каждый 45 процентами акций крупнейшего в Украине финансового учреждения, ПриватБанка, до его национализации", - напоминают авторы.

В статье утверждается, что МВФ будет откладывать новую программу кредитования Украины до момента, пока "не убедится, что команда Зеленского прилагает усилия, чтобы вернуть эти средства", хотя конкретные действия в статье не разъясняются. Поэтому посыл можно рассматривать как ультиматум из вашингтонской штаб-квартиры фонда: либо Коломойский, либо кредиты на выгодных условиях.

В Киеве утверждают, что ничего страшного не случилось и поддержка фонда будет сохранена. Например, вчера премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что каждый день встречает в СМИ "какие-то манипулятивные статьи, истории о том, что якобы кто-то принял решение, заморозил программу и так далее". "Это не соответствует действительности. У нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из МВФ", - сказал Гончарук.

Но ответ на его слова содержится в публикации WSJ: "МВФ скептически относится к истории обещаний. За последние 20 лет Киев не выполнил ни одного из ряда условий при предоставлении пакетов помощи МВФ, и, согласно отчетам представителей фонда, в основе этого лежит системная коррупция".

К слову, сам Коломойский высказывался за отказ от сотрудничества с МВФ и объявления Украиной дефолта по своим обязательствам.