Новости

На Крите найдены руины некогда процветавшего города 19:42
Украину признали одной из самых опасных для журналистов стран 19:04
Toyota начала продажи кроссовера за 1 млн рублей 19:01
Путин вновь посетовал на недостатки разделения властей 18:21
Стало известно, какие украшения были в моде у неандертальцев 18:20
Fiat решил избавиться от популярной модели 18:16
Путин предостерег от перекосов в зарплатах бюджетников 18:13
Путин подпишет указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году 18:12
Проект бюджета Москвы прошел процедуру публичных слушаний 18:11
В Петербурге вынесли приговор за разглашение гостайны 18:09
На дне Эгейского моря найдены три древних корабля 18:06
Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным семьям 17:57
Найден необычный способ бросить курить 17:55
Установлена личность владельца крупнейшего в Британии золотого клада 17:50
Ученый рассказал, как технологии ацтеков могут помочь человечеству 17:46
Зеехофер предостерег от деградации немецкое общество 17:44
Премьеры Беларуси и России рассмотрят "дорожные карты" по интеграции 19 ноября 17:39
На Кубань после похолодания вернулось бабье лето 17:39
В Праге в магазинах обнаружили маски Гитлера 17:39
На Кубани мужчину будут судить за гибель внука под колесами поезда 17:17
Мартин Скорсезе подробно объяснил, за что не любит кинокомиксы 17:13
Госдума призвала ООН повлиять на политику США в отношении Кубы 17:03
Ford построит рамный минивэн 17:00
В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды 16:49
Андрей Келин назначен послом России в Великобритании 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
05.11.2019 19:12
Рубрика: В мире

Для кого денег нет

МВФ отказывается спонсировать Коломойского
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Международный валютный фонд (МВФ) не будет в ближайшее время возобновлять программу кредитования Украины. По крайней мере, этого не случится до конца года, как ранее прогнозировали в окружении президента Владимира Зеленского. Так со ссылкой на источники в фонде пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) в статье под названием "Украинская коррупция ставит под вопрос поддержку МВФ".
Из-за олигарха Коломойского, который находится под следствием в США, Киев не может рассчитывать на новый кредит. Фото: Константин Сазончик/ фото из архива/ ТАСС Из-за олигарха Коломойского, который находится под следствием в США, Киев не может рассчитывать на новый кредит. Фото: Константин Сазончик/ фото из архива/ ТАСС
Из-за олигарха Коломойского, который находится под следствием в США, Киев не может рассчитывать на новый кредит. Фото: Константин Сазончик/ фото из архива/ ТАСС

Авторы статьи, ссылаясь на беседы с представителями фонда, указывают на главное требование, выставляемое сегодня Киеву: "агрессивный" возврат в страну средств, выведенных из почти сотни местных банков за последние годы. Речь идет примерно о 15 миллиардах долларов, и больше трети суммы приходится на ПриватБанк. В декабре 2016 года он был национализирован с практически пустыми счетами: властям пришлось докапитализировать банк на без малого 6 миллиардов долларов. Именно столько, как утверждается, вывел Игорь Коломойский за рубеж накануне прихода в банк государственного менеджмента.

Фото: Константин Сазончик/ТАСС
Коломойскому понравилась песня про горящий дом врага

"Среди вызовов, с которыми столкнулся Киев в получении поддержки МВФ, - Игорь Коломойский, олигарх и сторонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский и еще один бизнесмен (Геннадий Боголюбов. - Прим. "РГ") владели каждый 45 процентами акций крупнейшего в Украине финансового учреждения, ПриватБанка, до его национализации", - напоминают авторы.

В статье утверждается, что МВФ будет откладывать новую программу кредитования Украины до момента, пока "не убедится, что команда Зеленского прилагает усилия, чтобы вернуть эти средства", хотя конкретные действия в статье не разъясняются. Поэтому посыл можно рассматривать как ультиматум из вашингтонской штаб-квартиры фонда: либо Коломойский, либо кредиты на выгодных условиях.

Фото: Стрингер/РИА Новости
На Украине заявили о попытках свержения Зеленского

В Киеве утверждают, что ничего страшного не случилось и поддержка фонда будет сохранена. Например, вчера премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что каждый день встречает в СМИ "какие-то манипулятивные статьи, истории о том, что якобы кто-то принял решение, заморозил программу и так далее". "Это не соответствует действительности. У нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из МВФ", - сказал Гончарук.

Но ответ на его слова содержится в публикации WSJ: "МВФ скептически относится к истории обещаний. За последние 20 лет Киев не выполнил ни одного из ряда условий при предоставлении пакетов помощи МВФ, и, согласно отчетам представителей фонда, в основе этого лежит системная коррупция".

К слову, сам Коломойский высказывался за отказ от сотрудничества с МВФ и объявления Украиной дефолта по своим обязательствам.

В мире экс-СССР Украина Международные организации МВФ Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин вновь посетовал на недостатки разделения властей
Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа
Андрей Келин назначен послом России в Великобритании
Лавров не нашел скрытых замыслов в соглашениях с Турцией по Сирии
Для смартфонов вводят обязательный российский софт