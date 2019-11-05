На энергоблоке БелАЭС завершились испытания гермооболочки

Испытания гермооболочки блока на готовность выдерживать избыточное давление, пояснили агентству в компании АСЭ, проводилось в течение восьми суток. Сначала надежность оболочки проверялась созданием предварительного разряжения при помощи вытяжной системы вентиляции, а затем и созданием избыточного давления (4,6 кгс/кв.см) при помощи сверхмощного компрессора. На протяжении всего процесса, уточнили специалисты, проводился мониторинг напряженно-деформированного состояния защитной оболочки.

При эксплуатации АЭС двойная защитная оболочка, пояснили проектировщики, исключает выход радиоактивности в окружающую среду и служит физической защитой реакторного отделения от внешних воздействий. Испытания показали, что система герметичного ограждения реактора первого энергоблока готова к эксплуатации.

Кстати, по словам директора проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталия Полянина, в ближайшие дни начнется горячая обкатка, а после ее окончания согласно плану подготовки энергоблока к физическому пуску - ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока.

Как уже информировал "СОЮЗ", Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".