На ипотечные льготы многодетным семьям направят миллиард рублей

Правительство России направило на реализацию программы поддержки многодетных семей 1 миллиард рублей. Всего в 2019 году на эти цели в бюджете предусмотрено 5 миллиардов рублей.

Средства выделяются АО "ДОМ.РФ" на возмещения затрат и недополученных доходов при реализации программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

Программа поддержки многодетных семей действует с 25 сентября 2019 года. Воспользоваться льготой смогут семьи, в которых родился или родится третий и последующие дети. Размер выплаты на погашение ипотеки составит 450 тысяч рублей. Программа пока будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Чтобы получить субсидию, заемщику нужно обратиться в банк, где у него оформлена ипотека. К заявлению о погашении части ипотечного кредита необходимо приложить документы, которые удостоверяют личность, гражданство и материнство (отцовство) заявителя, документы о предоставлении ипотечного кредита на покупку жилья или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Комплект документов рассматривает "ДОМ.РФ". После одобрения заявки он перечислит деньги банку для досрочного погашения части ипотечного кредита.

По закону, средства будут выделяться однократно, в отношении только одного ипотечного кредита и независимо от рождения детей после получения господдержки.