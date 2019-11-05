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05.11.2019 19:07
Рубрика: Спорт

Пригласили в Сочи

На матчи против Бельгии и Сан-Марино вызваны 25 игроков
Текст: Максим Домчев
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Тренерский штаб сборной России назвал имена футболистов, вызванных на сбор перед отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Сан-Марино).
Подготовку к заключительным играм отборочного турнира Евро-2020 команда Черчесова начнет 10 ноября в Сочи. Фото: Михаил Синицын Подготовку к заключительным играм отборочного турнира Евро-2020 команда Черчесова начнет 10 ноября в Сочи. Фото: Михаил Синицын
Подготовку к заключительным играм отборочного турнира Евро-2020 команда Черчесова начнет 10 ноября в Сочи. Фото: Михаил Синицын

10 ноября на сборе в Сочи соберутся:

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Дмитрий Чистяков ("Ростов").

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Даниил Фомин (ФК "Уфа"), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия).

Напомним, что российская команда уже гарантировала себе выход в финальную часть Евро-2020, а в матче против бельгийцев поборется за первое место в группе. Главный тренер команды Станислав Черчесов так объяснил выбор состава: - Мы следим за тем, кто как себя проявляет. Федор Смолов травмирован, Федор Чалов в молодежной сборной, что касается Соболева, то он провел с нами один сбор и после него не смог проявить себя до конца, чтобы получить новый вызов.

В команду вызван Даниил Фомин, но нет Ильзата Ахметова.

Станислав Черчесов: Про Ахметова скажу то же самое, после предыдущего сбора он не смог проявить себя до конца в играх за клуб. Что касается Фомина, то это игрок молодежной сборной прошлого созыва. В этом сезоне перешел в "Уфу" и играет там с первых туров, несколько голов забил. Он стабилен, и мы решили его посмотреть. Также позвали и Жемалетдинова, который в прошлый раз получил травму и не смог приехать.

Почему для сбора выбрали именно Сочи?

Станислав Черчесов: В Сочи куда больше вероятность того, что будет хорошая погода. Тем более нам хорошо знакома гостиница, поле для тренировок рядом.

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