На северо-востоке США разбился самолет

Один человек погиб в результате крушения самолета в американском штате Массачусетс. Инцидент произошел недалеко от города Нью-Бедфорд.

Легкомоторный самолет Cessna 150 вылетел из местного аэропорта, пролетел около 8 километров и упал. Разрушенный фюзеляж обнаружили на кладбище. На борту был только пилот. Он скончался от полученных травм, сообщает телеканал CBS Boston.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте приступили к выяснению причин произошедшего.