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Надежда Головкова, сопредседатель Союза потребителей РФ:

В советские времена ГОСТы были обязательными. Все продукты питания выпускались по единым стандартам. То есть по единой рецептуре и единой технологии. В середине 90-х годов обязательная государственная стандартизация была отменена и появилось такое понятие, как "технические условия" - ТУ.

Что такое ТУ? Это стандарты, которые разрабатывает и устанавливает сам производитель на выпускаемую им продукцию. Для потребителя товары, произведенные по ТУ, - это темная лошадка. ГОСТы находятся в открытом доступе. Сейчас их без проблем можно найти в интернете и прочитать, из чего состоит тот же пшеничный или ржаной хлеб, например. А вот технические условия - документ закрытый. Что в нем содержится, потребителям знать не дано. Поэтому, покупая продукты, на этикетке которых значится ТУ, мы фактически приобретаем кота в мешке. Я не хочу сказать, что товары, произведенные по техническим условиям, хуже гостовских. Возможно, и нет. А, возможно, даже лучше. Но вот знать наверняка мы этого не можем.

Фото: REUTERS
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Хорошо, что сегодня государство пытается хоть как-то контролировать выпуск пищевой продукции. Главным образом она отслеживается, конечно, на предмет безопасности. Все продукты питания должны быть безопасны. Но этого, на мой взгляд, недостаточно. Потребитель не только должен быть уверен в том, что он не отравится, употребив в пищу тот или иной продукт, но и должен иметь право выбора: хочет ли он съесть булочку, в составе которой есть пальмовое масло, или же ту, в которой его нет. Поэтому я была бы обеими руками "за" возвращение обязательной государственной стандартизации.

К сожалению, наши законы, регулирующие сферу производства товаров и защиту прав потребителей, довольно либеральны по отношению к тем, кто их не соблюдает. Штрафы за нарушение законодательства, по моему мнению, не существенные. Ну, что такое штраф в 30 или 300 тысяч рублей для крупного производителя? Правильно, ничто. Заплатит и не заметит даже. И продолжит дальше обманывать потребителей. Штрафы надо поднимать. Я не говорю, что нужно сразу закрутить гайки так, что бизнес и вздохнуть не сможет, нет. Логика тут другая: обманывать потребителя должно стать не выгодно. То есть штрафы необходимо сделать такими, чтобы нарушать закон было бы дороже, чем его соблюдать. Тогда, уверяю вас, все недобросовестные производители товаров сразу покинут рынок.

Кстати, именно такая система запредельных штрафов действует на Западе. Если производителя там хоть раз уличили в каком-либо нарушении - считай, вынесли его компании смертный приговор. Он, скорее всего, будет вынужден закрыть свой бизнес, поскольку окажется в долгах из-за огромных штрафов. Более того, если компания закрывается из-за нарушений законодательства в области защиты прав потребителей, то ее владелец никогда уже больше не сможет открыть и зарегистрировать аналогичный бизнес.

Надеюсь, мы тоже со временем придем к чему-то подобному.

Экономика Товары и цены Стандарты для продуктов
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