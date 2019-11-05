В нашем восприятии время течет неравномерно. Сейчас мало найдется таких безмятежных, кто не видит, что мир вокруг нас меняется стремительно. И вызовы наступающей, вернее, уже наступившей технократической эры, эры искусственного интеллекта, - уже при дверях. Отгородиться от них невозможно, придется "эти вызовы" встречать. Тех, кому кажется, что это далеко от нас и наших проблем, хочу уверить - именно в таком мире совсем скоро предстоит жить нашим детям и внукам, и мы обязаны их к этой жизни готовить.
Важно, однако, заметить, что сам по себе технический прогресс, в отрыве от гуманитарного знания и нравственного развития, нисколько не способствует улучшению человеческой природы. Новейшие же успехи и головокружительные перспективы искусственного интеллекта и вовсе грозят вытеснить человеческое в человеке - если мы будем пользоваться новыми возможностями бездумно и неосознанно.
Паника по поводу вытеснения человека неуместна. Но те страны и общества, которые надеются в нарастающем ритме технологической революции уж если не преуспеть, то хотя бы не отстать катастрофически, должны уделять живое и деятельное внимание среднему школьному и высшему образованию. И хотя очевидно, что претерпевать существенные изменения будет в первую очередь содержание точных и естественно-научных предметов, но, парадоксальным образом, наибольшее значение для необходимого диалога человеческого и машинного интеллекта, для того, чтобы люди не оказались побежденными их же порождением, - приобретают содержание и качество обучения в предметах гуманитарного цикла, прежде всего - языка и литературы.
Тут два существенных момента. В самые ближайшие десятилетия, когда начнет радикально меняться наша повседневная жизнь, наряду с исчезновением ряда традиционных профессий возникнет большое число новых. Второй момент - что станет обычным делом смена в течение жизни нескольких профессий, то есть пожизненное обучение.
Для будущей жизни каждого школьника первостепенную важность приобретает само умение учиться, овладение инструментами и навыками этого умения. Вероятно, все согласятся, что главным таким навыком является чтение. Я имею в виду не беглое проглатывание слов, а способность извлекать и усваивать смысл, анализировать текст, воспринимать его критически, способность выделять информацию, даже и скрытую, стремление к самостоятельным выводам.
В связи со всем сказанным огромную важность, но и тревогу вызывают проекты новых образовательных стандартов для школы, которые предстоит принять и которые будут иметь решающее влияние на ход, направление и качество обучения в наших школах. Некоторое время назад министерство (тогда еще образования) создало рабочие группы экспертов по каждому предмету с целью уточнения критериев для измерения освоения учениками образовательных программ. Я работала в группе экспертов по предмету "Литература", наши предложения мы разрабатывали тщательно, детально и ответственно. Но в главном они не нашли отражения в проекте стандартов, как и предложения некоторых других общественных, научно-педагогических и экспертных групп, например, площадки "Образование" Общероссийского народного фронта или великолепного образовательного центра "Сириус".
Налицо расхождения по важнейшим вопросам - что включать в национальный культурный канон, в обязательное для каждого школьника нашей страны ядро чтения, а что оставить на выбор учителя; надо ли строго распределять список произведений по годам обучения, что неизбежно окажется слишком трудным для одних детей и тормозяще простым - для других; как должен строиться контроль за образовательным процессом.
Если перегрузить учеников невыполнимо большим обязательным списком, это лишит их возможности вдумчивого чтения. Важно не количество прочитанных текстов, а удастся ли научить школьника воспринимать и толковать заложенные смыслы, удастся ли мотивировать его самостоятельно размышлять над вопросами, которыми мучались наши классики и мучаются писатели-современники. Если же закрепить конкретные тексты за конкретными годами обучения - это безусловно облегчит и упростит контроль, но лишь за формальным знакомством с текстами, а не за качеством, не за приобретенными в школе навыками чтения.
Новые стандарты слишком важны, чтобы можно было пренебречь достижением по их поводу общественного и профессионального согласия.