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05.11.2019 23:40
Рубрика: В мире

Миссия на Альбионе

Андрей Келин назначен новым послом России в Великобритании
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Столичный выпуск № 249(8007)
Новым послом РФ в Великобритании стал Андрей Келин, последние четыре года возглавлявший в МИД Департамент общеевропейского сотрудничества. Указ о назначении 62-летнего Келина главой дипмиссии подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Андрей Келин возглавлял Департамент общеевропейского сотрудничества МИД, а до этого - постпредство РФ при ОБСЕ. Фото: mid.ru Андрей Келин возглавлял Департамент общеевропейского сотрудничества МИД, а до этого - постпредство РФ при ОБСЕ. Фото: mid.ru
Андрей Келин возглавлял Департамент общеевропейского сотрудничества МИД, а до этого - постпредство РФ при ОБСЕ. Фото: mid.ru

Известно, что Андрей Келин, выпускник факультета международной журналистики МГИМО 1979 года, владеет английским, французским и голландским языками. Дипломатическую карьеру он начинал в посольствах СССР, а затем РФ в странах Бенилюкса - Нидерландах и Бельгии. Как отмечает ТАСС, Келин входил в состав советской делегации на женевских переговорах с США о стратегических вооружениях и сокращении ракет средней дальности. С 2005 по 2011 год дипломат возглавлял Четвертый департамент стран СНГ МИД России, где курировал отношения с Азербайджаном, Арменией и Грузией. После этого Андрей Келин в течение почти четырех лет работал постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене, а затем стал директором Департамента общеевропейского сотрудничества. Он занимается такими направлениями, как взаимодействие с ОБСЕ, Советом Европы, Евросоюзом и НАТО.

Напомним, что с 2011 года российское диппредставительство в Британии возглавлял Александр Яковенко. Этим летом, в августе, Яковенко завершил свою миссию и вернулся в Москву, где был назначен ректором Дипломатической академии.

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