Известно, что Андрей Келин, выпускник факультета международной журналистики МГИМО 1979 года, владеет английским, французским и голландским языками. Дипломатическую карьеру он начинал в посольствах СССР, а затем РФ в странах Бенилюкса - Нидерландах и Бельгии. Как отмечает ТАСС, Келин входил в состав советской делегации на женевских переговорах с США о стратегических вооружениях и сокращении ракет средней дальности. С 2005 по 2011 год дипломат возглавлял Четвертый департамент стран СНГ МИД России, где курировал отношения с Азербайджаном, Арменией и Грузией. После этого Андрей Келин в течение почти четырех лет работал постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене, а затем стал директором Департамента общеевропейского сотрудничества. Он занимается такими направлениями, как взаимодействие с ОБСЕ, Советом Европы, Евросоюзом и НАТО.

Напомним, что с 2011 года российское диппредставительство в Британии возглавлял Александр Яковенко. Этим летом, в августе, Яковенко завершил свою миссию и вернулся в Москву, где был назначен ректором Дипломатической академии.